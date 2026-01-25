2 мая 2026, суббота, 16:23
Журналисты с помощью GPS-маячков отследили, как из ЕС через Беларусь уходят санкционные грузы в Россию

21
  25.01.2026, 17:02
  • 26,482
Раскрыта подпольная почтово-логистическая схема.

Несмотря на санкции ЕС, запрещенные товары продолжают попадать из Евросоюза в Россию через подпольную почтово-логистическую схему. Журналисты BILD с помощью GPS-маячков отследили путь посылок, отправленных через сеть, связанную с бывшими сотрудниками дочерней структуры «Почты России» в Германии.

По данным расследования, ключевую роль играет логистическая фирма, зарегистрированная в конце 2022 года и формально имеющая лишь почтовый ящик в немецком Кельне. Фактически же посылки свозят на склад недалеко от аэропорта Берлин-Бранденбург, откуда фуры следуют через Польшу и Беларусь в Россию.

За складом регулярно паркуется автомобиль BMW Дмитрия В. — бывшего управляющего директора RusPost GmbH. В 2014 году «Почта России» поручила ему создание дочерней компании в Берлине, однако вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину он уволился. BILD смог с помощью документов подтвердить, что Дмитрий В. управляет логистической компанией по отправке грузов в Россию.

Журналисты отправили пять тестовых посылок с непригодными к использованию санкционными электронными компонентами, задекларированными как безобидные вещи. Стоимость доставки составила 26 евро за посылку весом до двух килограммов. Все они без проблем пересекли границы и прибыли в Москву.

Власти ФРГ уже проверяют возможное нарушение законодательства.

