Циклон «Уилли» несет в Беларусь до 50 см снега 1 8.01.2026, 17:35

3,242

А сколько было после «Хавьера»?

Разные метеорологические модели дают разную высоту сугробов в Беларуси в ближайшие дни. Но все они сходятся на том, что снега будет много. Сравнили европейский и белорусский прогнозы, а заодно вспомнили, сколько снега выпало после печально известного «Хавьера».

Согласно модели ECMWFbase Swiss HD 4x4, самые сложные погодные условия в Беларуси будут с 8 по 9 января. За это время в стране выпадет до 1–1,5 месячной нормы осадков. В первую очередь — по востоку Брестской, западу Гомельской, юго-востоку Минской и юго-западу Могилевской областей. Об этом сообщил метеорологический канал «Метеовайб», заметил сайт telegraf.

К 9 января на границе Минской и Гомельской областей высота снежного покрова после прохождения циклона может достигнуть 50 см.

Особенно высокие сугробы будут также на юге и юго-востоке страны, где достигнут тех же 50 см. Или, если верить модели ECMWF, — более 40 см.

Что касается расчетов модели WRF от Белгидромета (Белгидромет — Белорусский государственный гидрометеорологический комитет), то на завтра, 9 января, к полудню к юго-востоку от Минска, где-то на стыке Минской, Могилевской и Гомельской областей, она также прогнозирует много снега. Высота снежного покрова достигнет 50 см.

Для сравнения: после циклона «Хавьер» — одного из самых серьезных снежных катаклизмов в Беларуси — уровень снега вырос в Минске всего на 11 сантиметров.

При этом общая толщина снежного покрова составила в самых пострадавших местах 57 сантиметров. А там, где была сильная метель, активно переносившая снежные массы, сугробы были еще выше.

Напомним, что на Беларусь надвигается настоящий снежный шторм. И дело не только в высоте снежного покрова. Белгидромет предупредил об усилении ветра, порывы которого могут достигать 88 км/час, а в ГАИ напомнили о «зимних ловушках» на дорогах — и речь не только в внезапных порывах ветра и снежных метелях.

