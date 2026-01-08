закрыть
8 января 2026, четверг, 18:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Циклон «Уилли» несет в Беларусь до 50 см снега

1
  • 8.01.2026, 17:35
  • 3,242
Циклон «Уилли» несет в Беларусь до 50 см снега

А сколько было после «Хавьера»?

Разные метеорологические модели дают разную высоту сугробов в Беларуси в ближайшие дни. Но все они сходятся на том, что снега будет много. Сравнили европейский и белорусский прогнозы, а заодно вспомнили, сколько снега выпало после печально известного «Хавьера».

Согласно модели ECMWFbase Swiss HD 4x4, самые сложные погодные условия в Беларуси будут с 8 по 9 января. За это время в стране выпадет до 1–1,5 месячной нормы осадков. В первую очередь — по востоку Брестской, западу Гомельской, юго-востоку Минской и юго-западу Могилевской областей. Об этом сообщил метеорологический канал «Метеовайб», заметил сайт telegraf.

К 9 января на границе Минской и Гомельской областей высота снежного покрова после прохождения циклона может достигнуть 50 см.

Особенно высокие сугробы будут также на юге и юго-востоке страны, где достигнут тех же 50 см. Или, если верить модели ECMWF, — более 40 см.

Что касается расчетов модели WRF от Белгидромета (Белгидромет — Белорусский государственный гидрометеорологический комитет), то на завтра, 9 января, к полудню к юго-востоку от Минска, где-то на стыке Минской, Могилевской и Гомельской областей, она также прогнозирует много снега. Высота снежного покрова достигнет 50 см.

Для сравнения: после циклона «Хавьер» — одного из самых серьезных снежных катаклизмов в Беларуси — уровень снега вырос в Минске всего на 11 сантиметров.

При этом общая толщина снежного покрова составила в самых пострадавших местах 57 сантиметров. А там, где была сильная метель, активно переносившая снежные массы, сугробы были еще выше.

Напомним, что на Беларусь надвигается настоящий снежный шторм. И дело не только в высоте снежного покрова. Белгидромет предупредил об усилении ветра, порывы которого могут достигать 88 км/час, а в ГАИ напомнили о «зимних ловушках» на дорогах — и речь не только в внезапных порывах ветра и снежных метелях.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский