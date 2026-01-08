закрыть
8 января 2026, четверг, 21:41
Циклон «Улли» накрыл Беларусь

  • 8.01.2026, 21:14
  • 2,950
Циклон «Улли» накрыл Беларусь

Страну замело снегом.

Циклон «Улли» принес в Беларусь сильнейший за последнее время снегопад. Из-за этого на дорогах затруднено движение.

8 января в четырех областях Беларуси (Могилевской, Гомельской, Брестской и Минской) введен план «Погода» из-за сильного снегопада.

На дорогах дежурят дополнительные патрули ГАИ, которые сопровождают колонны снегоуборочной техники. Автомобилистам настоятельно рекомендуется отказаться от поездок на личном транспорте и использовать общественный. Если поездки необходимы, нужно быть особенно внимательными: не мешать технике, соблюдать скоростной режим, соблюдать дистанцию и боковой интервал, избегать резких маневров и торможений.

Силовики также просят не стоять вдоль проезжей части, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники, и не обгонять ее.

Если все же необходимо ехать на личном авто на большое расстояние, следует учитывать состояние дорог, технику, навыки вождения и всегда пользоваться ремнями безопасности.

Уборка снега на дороге в Пинском районе. Фото: t.me/pinsk_telegram
Уборка снега на дороге в Пинском районе. Фото: t.me/pinsk_telegram
Уборка снега на дороге в Пинском районе. Фото: t.me/pinsk_telegram
Уборка снега на дороге в Столбцовском районе. Фото: t.me/prostolbtsy
Уборка снега на дороге в Столбцовском районе. Фото: t.me/prostolbtsy
В центре Слуцка. Фото: t.me/slutskgorodby

