Удар по Ярославскому НПЗ подорвал логистику россиян

Удар по Ярославскому НПЗ подорвал логистику россиян2
- 28.03.2026, 20:09
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Минус топливо для танков.
Украинские Силы обороны в ночь на 28 марта нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу «Ярославский» в России, а также поразили ряд складов и пунктов управления оккупантов.
Как сообщили военные, подразделения Сил обороны атаковали стратегически важное предприятие в Ярославской области РФ, где в результате попадания вспыхнул пожар.
Ярославский НПЗ является одним из ключевых объектов российской нефтепереработки с мощностью около 15 млн тонн нефти в год. Его продукция, в частности дизель и реактивное топливо, имеет критическое значение для логистики вражеской армии, а степень нанесенного ущерба пока уточняется.
Кроме завода в Ярославле, за прошедшие сутки украинские военные успешно атаковали склады горюче-смазочных материалов возле Донецка, боеприпасов вблизи Мангуша и Глубокого, а также ремонтное подразделение в районе Прохоровки.
На Херсонщине под удар попали пункт управления БпЛА возле Новой Каховки и командно-наблюдательный пункт вблизи Любимовки.
Кроме того, зафиксировано поражение склада материально-технических средств вблизи Межгорья в оккупированном Крыму и места хранения горючего возле Унечи Брянской области.
Также по состоянию на утро продолжаются пожары на нефтеперерабатывающем заводе «Новатэк-Усть-Луга» и нефтяном терминале «Транснефть-порт Приморск» в Ленинградской области.