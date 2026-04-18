БПЛА разбомбили один из крупнейших нефтяных узлов на юге России 5 18.04.2026, 9:43

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Нефтебаза в Тихорецке снабжала топливом российскую армию.

Ночью 18 апреля, в субботу, дроны атаковали стратегические объекты в Краснодарском крае России. Под удар попала нефтебаза в Тихорецке, после мониторинга соцсетей пишет Диалог.UA.

Жители Тихорецка сообщили о нескольких взрывах в районе местной нефтебазы. Эту информацию подтвердил оперштаб Краснодарского края. По его данным, в тушении пожара на нефтебазе участвуют 224 человека, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Привлечено 56 единиц техники.

Нефтебаза в Тихорецке снабжает топливом российскую армию, поэтому она является законной целью для ВСУ. Ранее украинские дроны ее уже несколько раз атаковали, в том числе и в текущем году.

В Тихорецке находится несколько объектов нефтяной инфраструктуры России, а не только нефтебаза. Этот город является одним из крупнейших нефтяных узлов юга России. Например, там есть нефтеперекачивающая станция. Украинские дроны ее атаковали в ночь на 12 марта 2026 года. Тогда на этом стратегическом объекте после ударов БпЛА зафиксировали несколько пожаров.

В ночь на 18 апреля ВСУ нанесли массированные удары по военным и стратегическим объектам в разных регионах России, а также в аннексированном Крыму.

Например, под удар украинских дальнобойных БпЛА снова попал Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, который снабжает топливом российскую армию. Это предприятие принадлежит компании «Роснефть», находящейся под экономическими санкциями США.

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