СМИ: Германия и Франция не смогли прийти к соглашению по проекту нового истребителя 3 19.04.2026, 18:20

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Две страны нуждаются в военных самолетах для разных задач.

Последняя попытка Германии и Франции достичь соглашения по совместному проекту истребителя нового поколения FCAS закончилась неудачей.

Об этом сообщает Euractiv.

Немецко-французский проект по разработке истребителя следующего поколения и сопутствующей боевой системы стоимостью 100 миллиардов евро «застрял» уже более года, поскольку интересы Берлина и Парижа в этом вопросе все больше расходятся.

После того, как политические усилия на министерском уровне оказались тщетными, оба правительства обратились к отраслевым гигантам, чтобы разрешить спор между главным подрядчиком проекта от Германии Airbus Defence и французским партнером Dassault Aviation.

Дуэт посредников, которому было поручено выйти из тупика, не смог достичь общей позиции.

На вопрос Euractiv о том, как продвигается процесс переговоров, Airbus Defence и Dassault ответили почти одинаково – «без комментариев».

Сообщается, что канцлер Германии Фридрих Мерц до вторника решит, будет ли продлена программа создания будущего истребителя. В четверг, 23 апреля, он должен встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном на неформальном саммите лидеров ЕС на Кипре.

В феврале Мерц публично поставил под сомнение целесообразность проекта истребителя нового поколения FCAS на фоне постоянных споров с Францией по этому поводу.

Франция и Германия не смогли урегулировать спор по проекту FCAS до конца 2025 года.

Среди разногласий – то, что две страны нуждаются в военных самолетах для разных задач. Франция нуждается в самолетах, способных нести ядерные боеголовки и взаимодействовать с ее авианосцем, тогда как Германия, не имеющая авианосцев, уже согласилась приобрести американские военные самолеты F-35 для перевозки ядерных боеголовок НАТО.

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