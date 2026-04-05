Reuters: ОПЕК+ проголосовала за срочное увеличение добычи нефти 3 5.04.2026, 20:59

4,434

Но эти баррели на рынок так и не придут.

Восемь членов ОПЕК+ на виртуальном заседании в воскресенье договорились повысить квоты на добычу нефти на 206 тысяч баррелей в сутки начиная с мая 2026 года. Однако аналитики уже назвали это решение «академическим», поскольку оно фактически не будет иметь влияния на топливный рынок и не остановит маховика последствий крупнейшего нефтяного кризиса в истории, сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальное заявление организации.

Ормузский пролив, через который проходило около 20% мирового нефтяного экспорта, остается фактически закрыт с конца февраля 2026 года из-за войны США и Израиля с Ираном. Он был и остается самым важным нефтяным маршрутом в мире. Именно через него нефть из Персидского залива попадает в танкеры и направляется в Азию, Европу и Америку. Его закрытие равносильно тому, как если бы крупнейшая артерия мировой торговли была внезапно перекрыта.

Консалтинговая компания Energy Aspects охарактеризовала повышение квот как «академическое». Ведь до тех пор, пока пролив остается закрытым, дополнительные баррели просто не могут попасть на рынок. Хорхе Леон, бывший чиновник ОПЕК, ныне возглавляющий отдел геополитического анализа в Rystad Energy, прокомментировал ситуацию прямо: когда Ормузский пролив закрыт, дополнительные баррели от ОПЕК+ «практически не имеют значения».

По оценкам экспертов, закрытие пролива привело к самому масштабному перебою в поставках нефти за всю историю: с рынка ушло от 12 до 15 миллионов баррелей в сутки, что приравнивается к почти 15% мирового предложения.

Для понимания: решение ОПЕК+ добавить 206 тысяч баррелей составляет менее 2% от выпавшего объема поставок.

Нефтяные кризисы прошлого, включая эмбарго 1973 года и войну в Персидском заливе 1990 - 1991 годов, изымали с рынка значительно меньший процент мировых поставок. Нынешний дефицит не имеет прецедентов.

Под удар попали крупнейшие нефтедобывающие страны-члены ОПЕК+:

Саудовская Аравия. Страна является главным экспортером организации, чьи поставки через Ормузский пролив практически остановлены;

ОАЭ. Эмираты также не могут экспортировать нефть по основному маршруту;

Кувейт и Ирак. Это единственные члены группы, способные существенно наращивать добычу, но они также лишились главного экспортного коридора;

Россия. Страна не может увеличить добычу из-за западных санкций и разрушения инфраструктуры в ходе войны с Украиной.

Помимо этого, инфраструктура нефтяной отрасли в самом Персидском заливе получила серьезные повреждения от ракетных и дроновых ударов. По словам нескольких официальных представителей стран Залива, восстановление займет месяцы даже если война прекратится и пролив откроется немедленно.

Стоимость нефти уже достигла четырехлетнего максимума — около $120 за баррель. Это напрямую отражается на ценах на топливо для транспорта по всему миру, создавая серьезную нагрузку на потребителей и бизнес. Правительства многих стран уже принимают меры по сохранению запасов.

Банк JPMorgan предупредил: если поставки через Ормузский пролив не возобновятся до середины мая, нефтяные котировки могут преодолеть отметку $150 за баррель. Это станет абсолютным историческим рекордом.

Иран заявил, что Ирак освобожден от любых ограничений на транзит через Ормузский пролив. В воскресенье данные о движении судов подтвердили: один танкер с иракской нефтью действительно преодолел маршрут. Тем не менее, по словам источника, близкого к ситуации, пока неясно, пойдут ли по этому маршруту другие суда, учитывая текущие риски.

Майское увеличение квот ОПЕК+ — то же, что было согласовано еще 1 марта для апреля, в самом начале нефтяного кризиса. Решение сигнализирует о готовности организации нарастить поставки, как только откроется пролив. И именно так его интерпретируют источники внутри ОПЕК+.

ОПЕК+ объединяет 22 страны, включая Иран. Однако в последние годы только восемь из них участвуют в ежемесячных решениях по добыче. Отдельный мониторинговый комитет организации, Объединенный министерский мониторинговый комитет (JMMC), также собрался в воскресенье и выразил обеспокоенность атаками на энергетическую инфраструктуру: их ремонт требует значительных затрат времени и ресурсов, что оказывает долгосрочное влияние на объемы поставок.

Напомним, что восемь членов ОПЕК+ уже повысили производственные квоты примерно на 2,9 миллиона баррелей в сутки в период с апреля по декабрь 2025 года — это около 3% мирового спроса. После этого дальнейшее увеличение было приостановлено с января по март 2026 года из-за сезонного ослабления спроса.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com