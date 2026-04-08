Россиянам предложили носить с собой бумажные карты города

Россиянам предложили носить с собой бумажные карты города12
- 8.04.2026, 11:49
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Навигаторы не работают.
В Госдуме посоветовали россиянам носить бумажную карту города. Депутат Ярослав Нилов опоздал на конференцию НСН и объяснил это неработающим навигатором: «Мы все привыкли, что всегда есть интернет, навигатор, можно рассчитать маршрут и вовремя приехать. Оказывается, нет». Депутат отметил, что это «новая реальность»: необходимо иметь бумажную карту и не рассчитывать только на интернет, сообщает The Moscow Times.
После начала масштабных блокировок интернета с 3 марта, в период с 6 по 10 марта, продажи бумажных карт — атласов и путеводителей — в Москве выросли на 48% по сравнению с предыдущей неделей, сообщали РБК в сети книжных магазинов «Читай-город». Чаще всего москвичи в этот период покупали издания «Москва. Московская область. Автомобильная карта», а также «Единая схема метро и пригородного ж/д сообщения. Карта Москвы» и «Москва. Подмосковье. Карта».
Нилов не первый, кто предложил альтернативные способы навигации после блокировок сайтов интернета. Депутат Госдумы Олег Леонов рекомендовал ориентироваться по указателям с названиями улиц, а также обращаться за помощью к прохожим. Помимо атласов и путеводителей, ориентироваться в столице можно при помощи солнца и звезд, заявляли в МФТИ. «Ориентация по Солнцу — самый простой и надежный способ определить стороны света. Оно встает на востоке и садится на западе. В полдень светило указывает на юг», — напомнили в пресс-службе вуза.