Переговоры по газу провалились 45 28.01.2017, 13:11

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РФ настаивает на оплате Беларусью задолженности в полном объеме.

Россия и Беларусь пока не выработали решения по разногласиям по задолженности за российский газ.

Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, передает ТАСС.

При этом заместитель главы правительства РФ отметил, что позиция российской стороны осталась прежней.

«Аргументация не меняется, меняются варианты решений, но пока не нашли подходящее. Мы в любом случае настаиваем на оплате в полном объеме прошлого года по той формуле, которая была ранее», - заявил Дворкович.

Аркадий Дворкович также сообщил, что объем недоплаты Беларуси за поставки российского газа оценивается в $550 млн.

С начала 2016 года Беларусь ведет переговоры с Россией о снижении цен на газ. Власти страны настаивали на равнодоходных с экспортом ценах на российский газ и хотела платить $73 за 1 тыс. кубометров вместо $132.

В ответ на недоплату Беларусью около $300 млн за поставленный газ РФ более чем на треть сократила поставки беспошлинной нефти в страну.

В конце 2016 года Беларусь перечислила России авансовый платеж за газ и выразила надежду на восстановление объемов поставок нефти. Однако вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что Россия вернула авансовый платеж и настаивает на полном исполнении газового контракта. При этом Дворкович не исключил, что урегулирование газового вопроса с Беларусью возможно и в судебном порядке, так как дело уже находится в суде.