Друг погибшего под Борисовом солдата: С айфоном вообще отдельная история вышла 65 11.10.2017, 9:59

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Родные Александра Коржича обратились в прокуратуру.

Тело солдата срочной службы Александра Коржича нашли 3 октября. Сегодня Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за дедовщины, первоначально основной версией произошедшего был суицид. Но близкие уверены, что Саша не мог уйти из жизни сам.

— Сашу многие знали в Пинске, он был очень открытый, общительный, компанейский, строил планы на жизнь и собирался открыть собственное кафе сразу после армии. Не было ни одного намека, что так все закончится, — рассказывает tut.by Дмитрий, троюродный брат погибшего Александра Коржича.

Молодого человека призвали на службу 19 мая. По версии родных, Александр должен был служить в Бресте, но в последний момент что-то изменилось и его отправили в воинскую часть в Печах.

— Мы приезжали к нему после присяги, он рассказывал, что дрался с кем-то из сержантов, а его банковская карточка находилась у прапорщика. Узнав, что у Саши вымогают деньги, сестра предложила куда-нибудь обратиться с жалобой, он остановил: «Я дотерплю». Ему оставалось всего три недели, и Сашу бы перевели в Слоним, не верю, что человек столько месяцев терпел, а потом взял и сорвался, — делится своими мыслями Дмитрий.

Как говорят близкие Александра, они не могли найти его с 26 сентября, после выписки из медицинской части. 3 октября мертвого парня обнаружили в подвальном помещении.

— Как вообще такое возможно в армии? — недоумевает Дмитрий. — Если человек исчезнет даже на полчаса, тут же поднимается тревога, начинаются поиски, звонят родителям, чтобы узнать, куда он мог уйти.

О том, что Саши больше нет в живых, его маме сообщили 3 октября около 22.00. Женщина и друзья солдата сели в машину и срочно выехали из Пинска в Борисов. Ночью они уже были на месте.

— Когда мы приехали в часть, приходил психолог, какие-то командиры, и все нас плавно подводили к тому, что это самоубийство. Потом сказали: «100% это суицид». Увидев гематомы на теле Саши, мы спросили про дедовщину. Нам ответили: «Дедовщина невозможна, у нас хорошая часть». Не верим, поэтому будем добиваться разбирательства, — говорит родственник погибшего солдата.

Мама Александра уже обратилась на горячую линию Министерства обороны, на 7 листах заказным письмом отправила обращение в администрацию Лукашенко и обратилась в местную прокуратуру.

— У Саши было три телефона. Айфон он отдал мне на время, пока служит, при себе оставил андроид и кнопочный телефон. После трагедии андроид пропал, стали спрашивать, как такое возможно. Нам ответили, что Саша его продал сержанту за 30 рублей, — рассказывает Илья, лучший друг погибшего солдата. — А с айфоном вообще интересная история вышла. Телефон привязан к банковской карточке Саши, все платежи видны в интернет-банкинге. Как-то в конце августа он попросил меня привезти распечатку, посмотрел и разозлился, увидев, что якобы прапорщик рассчитывался его карточкой в Борисове, Минске. Саша рассказал, что просил у прапорщика что-нибудь купить в магазине. Тот покупал, но карточку не отдавал. Друг жаловался ротному, но из этого ничего не вышло.

После гибели солдата его родные узнали: Сашу отправляли к психиатру. Парень стал часто жаловаться на плохое самочувствие, боли в сердце. Его стали подозревать в симуляции, поэтому дали направление к психиатру, который поставил диагноз «здоров».

Еще одного родственника Александра Коржича, который работает врачом, смутила странгуляционная борозда на теле солдата.

— Я стал задавать вопросы судебному медику, он не захотел общаться, сославшись на тайну следствия, — рассказывает Сергей.

Сегодня Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 443 УК «Нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия». Санкция статьи предусматривает от 3 до 12 лет лишения свободы.

— Согласно предварительным данным, причиной смерти явилась механическая асфиксия от сдавливания органов шеи петлей от ремня при повешении. В настоящее время проводятся гистологические, судебно-химические и иные исследования, — отметила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Следователи отрабатывают все версии произошедшего. В Министерстве обороны по-прежнему воздерживаются от комментариев.

— Все комментарии мы дадим только после окончания следственных действий, — отвечает Владимир Макаров, начальник управления информации главного управления идеологической работы Министерства обороны.

— А каковы результаты проверки случившегося с Артемом Бастюком, который погиб в Печах в марте этого года?

— До сих пор проверка продолжается.