«Деньги у нас «деды» сшибали» 12 11.10.2017, 11:56

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Отслужившие в армии белорусы разных поколений рассказали, что для них было самым сложным в тот период.

В советское время даже не стояло вопроса о том, служить или нет — в армии были практически все, военная служба была в чести. А что сегодня происходит за забором воинской части? Об этом знают только те, кто там побывал.

Журналисты ex-Press.by расспросили белорусов разных поколений, отслуживших в армии, что для них было самым сложным в тот период, была ли дедовщина и что бы они посоветовали тем, кому еще предстоит пройти армейскую школу.

Александр, 50 лет (Жодино):

— Учебка моя была в Минске, служил в Гродно. Считаю, очень хорошую школу прошел бы, если бы однажды не приказали 8 кубов бетона, с обеда и до отбоя, по трапам занести на второй этаж. Мы плотно пообедали перед этим, и у меня произошел заворот кишок — три недели в госпитале пролежал. С тех пор перенес четыре операции. Так что, считай, здоровье угробил я в армии.

А что сейчас за армия? Мама копченую курицу везет, мобильный телефон, «ВКонтакте» из казармы сидят. Сейчас ездят в городском автобусе солдаты – что это? В наше время такого не было. Что посоветовать тем, кто боится дедовщины? Готовьтесь быть сильными, или не ходите в армию.

Сергей, 30 лет (Борисовский район):

— Я служил 7 лет назад, в полку связи в Борисове. Деньги у нас «деды» сшибали, устраивали всякую ерунду, типа «посвящений». Например, в день рождения солдату в шапку складывали сливочное масло из пайков, и он так ходил. Типа, смешно это. Первое время приходилось отдавать все деньги, которые платили ежемесячно. Когда время пришло, сам я денег не брал, хоть и предлагали. Да и перевели меня служить к резервистам, где по определению не может быть дедовщины — все взрослые люди.

Есть мнение, что дедовщина помогает держать порядок в армии, потому что без нее был бы капец. Думаю, все проблемы потому, что в армию приходят и люди с тонкой душевной организацией, и неадекватные. Когда человек идет служить, он должен четко осознавать – стоит ли конкретно ему это делать. Не сахар там. А вообще, армия должна быть профессиональной — такое мое мнение.

Василий, 58 лет (Борисов):

— Я служил в Лядищах. В мое время армия — это было почетно, потому что ты приобретал всё! Перед дембелем были открыты все дороги! И в пожарные его берут, и в милицию, и курорты от профсоюза, и бесплатный проезд на автобусе. Девки так и плачут по дембелю. Я вот в институт льготно поступил, и ко мне был почет и уважение. Да, в армии была дедовщина, но не такая мерзкая, как сейчас. Присмотритесь к ППСникам и милиции, и увидите, какая армия – ведь они все почти недавние дембеля. Расхлябанные, форма абы как сидит. Мне недавно рассказывал племянник, который служил — их дедовщина в том, чтобы тяжелую работу делали другие, деньги отбирать и издеваться.

Сыну своему я армии не желал — нет у меня иллюзий о патриотизме и геройстве, которые нужны мужчине. По голове и на гражданке можно получить в любой момент, а уж в армии за ребенка страшно.

Дмитрий, 33 года (Жодино):

— Я служил 13 лет назад. В армии начисто избавился от брезгливости. Есть, пить научился в любых условиях, хоть с пола. До армии не мог представить, чтобы пить из чьей-то кружки. Дедовщина у нас была в том, что духи работали больше, чем деды и дембеля. Правда, командиры были грамотные. Я сейчас понимаю, они энергию нашу перенаправляли. Когда собирался в армию, наслушался про дедовщину, готов был и драться, и получать, но пронесло. В армию редко идут интеллектуалы — если идут, то в специальные части. А в нашей, железнодорожной, были в основном деревенские парни, для них Жодино — счастье, хоть и на окраине мы дислоцировались.

Посоветовал бы всем, кто в армию идет — качаться, закаляться. Посмотреть фильмы «ДМБ» — там все про армию, хоть и выдумки полно.

Александр, 44 года (Жодино):

— Раньше я был за армию обеими руками. Но сейчас несколько изменил свое отношение к ней. В ту армию, которую сейчас — нет. Недавно сын пришел из армии. В учебке он был в Печах, это ж смех! У них нет туалетной бумаги, ткань для подшива родители везут. За всю службу они стрельнули три раза! Такая армия, как сейчас, нас не защитит. Если на нас нападет Россия, нам — капец. Если НАТО — тем более. Да, чисто внешне у дембеля все подогнано, все классно. А «духи» — на них больно смотреть, жалко. Уже только по этому враг на них не станет нападать.

Я служил в 94-96 годах в Слуцке. Был 72 килограмма, пришел из армии 84. Получил две рабочие специальности.

Была у нас дедовщина. Тогда, я считаю, это игра такая была — «перевод в гуся, фазана, черпака, деда, дембеля»... Самое смешное было — перевод из деда в дембеля. «Дед» ложился на кровать, его накрывали пятью подушками, один шутя бил ниткой по попе, другой «дух», сидя под кроватью, говорил «не бейте дедушку», все хохотали. Есть традиции: собирают деньги — дай! Потом будешь собирать ты. Мы были «дедами» — никого не унижали, не заставляли портянки стирать…

Но если по-настоящему бьют — сдачи давай. Дай два раза, дай три. В конце концов, получи синяки, пусть командир увидит и разберется, но никого не сдавай. Будь стойким. А вообще, я за профессиональную армию. Только такая армия — это надежно, а то, что теперь — нет. Если есть возможность не ходить – не надо.