Минчанки рассказали, почему ездят в другие города за одеждой 1 11.10.2017, 19:01

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Жительницы столицы едут на шопинг не только в Милан и Париж, но и в Пинск и Гомель.

Думаете, классный шопинг только в Милане, Париже, Нью-Йорке или, в крайнем случае, в Минске? Сitydog.by нашел минчанок, которые ездят за одеждой и новой прической в другие белорусские города.

ЕЛЕНА, 21

(студентка)

Ездит в Брест за одеждой и к стоматологу

– Вот уже 4 года езжу покупать одежду только в Брест. Люди считают, что это не стоит тех денег, которые я потрачу на дорогу и вещи, но, так как чаще всего меня подвозят друзья и знакомые, – это выгодно. Плюс, в Бресте живут родственники, поэтому, в случае чего, переночую там.

Закупаюсь на рынках, где уже познакомилась с продавцами и знаю, у кого получу хорошую скидку, что для меня немаловажно. У людей есть стереотипы, связанные с рынками, но мне нравится как ко мне относятся продавцы.

В магазинах выбор, в принципе, одинаковый, что в Бресте, что в Минске. Там можно найти и качественное, и недорогое. В Минске, при необходимости, я хожу в различные ТЦ, но, к сожалению, там не всегда есть, что мне нужно.

Пару раз была на Ждановичах в «Мир Моды» – цены, конечно, местами очень завышены. А на «Лебяжем» – продавцы хамят покупателям, что, конечно, портит впечатление. Правда, цены там хорошие, поэтому, возможно, закупаться я будут и там. Брест – это, конечно, хорошо, но хотелось бы найти место поближе. Все-таки не всегда есть возможность вырваться на шопинг в Брест.

Но вот к стоматологу, однозначно, буду ездить и дальше. Я очень боюсь зубных врачей, но как-то попала на прием к своему нынешнему стоматологу и, можно сказать, влюбилась. Она делает все безболезненно и качественно. За эти годы я к ней уже привыкла и доверяю, поэтому пойти к другому врачу в Минске даже и не пробовала – не готова пока довериться кому-то другому.

ЕЛЕНА, 26

(переводчица)

Ездит в Пинск за одеждой, косметикой, на стрижку и маникюр

– В Пинске сейчас живут мои родители, и я стараюсь совмещать свои визиты к ним с походами по магазинам и салонам красоты. Так, в Пинске я покупаю одежду, косметику, делаю стрижку, иногда маникюр или другие косметические процедуры. Зубы, кстати, тоже лечу там. И так уже 8 лет.

Это удобно. Пинск – небольшой город и все, что мне нужно, находится практически в одном месте или относительно недалеко. Я знаю все точки с необходимой мне одеждой, обувью и косметикой. Времени на шопинг, таким образом, я трачу значительно меньше. А в Минске большая его часть уходит только на дорогу: иногда магазины, в которые хочешь сходить, расположены далеко друг от друга.

Что касается парикмахера, бровиста или мастера по маникюру, то в пинских я полностью уверена. Они знают, чего я хочу, и всегда делают именно то, что я говорю. Это просто проверенные специалисты, которым я доверяю, и в качестве работы которых не сомневаюсь.

К местным врачам я тоже хожу давно и очень довольна их работой. Кроме того, в Пинске гораздо проще попасть на прием: очереди, как правило, небольшие и не надо записываться за месяц до приема.

Кроме этого в Пинске я покупаю кое-что из еды: мясо, овощи, фрукты, творог. Все дело в том, что эти продукты привозят из ближайших деревень. Домашнее, чистое – все-таки с экологией там, бесспорно, получше, чем в Минске. Но, конечно же, это не значит, что я не покупаю еду в Минске, а терплю до следующей поездки в Пинск.

Цены. Мне гораздо выгоднее покупать именно в Пинске, потому что там дешевле. Одежду, чаще всего, я покупаю польскую или турецкую, обувь – только польскую. В Пинске цены такую одежду ниже процентов на 30% по сравнению с брендовыми минскими магазинами среднего уровня. При этом, качеством минских магазинов я не совсем довольна. А в Пинске всегда делают скидки даже в очень дорогих бутиках.

Из косметики покупаю лишь профессиональные средства для волос. Они есть в Пинске и стоят на порядок ниже. Например, стоимость одной и той же маски для волос, которую я постоянно покупаю, отличается на 6 р. Такая же ситуация со стоматологами и косметологами. А сделать стрижку дешевле в два раза.

Конечно, иногда мне приходится пользоваться некоторыми услугами и в Минске. Так, например, недавно я нашла прекрасного парикмахера, который стрижет горячими ножницами. В Пинске такой услуги, если я не ошибаюсь, пока нет. Но все же в Минске я не очень довольна минским соотношением «цена-качество». А может я просто не нашла еще в Минске магазины с недорогими товарами хорошего качества.

ДАША, 23

(менеджер международных проектов)

Ездит за одеждой к брестским дизайнерам

– Большая часть моего гардероба состоит из вещей из Бреста. Если раньше я предпочитала только каблуки и официальный стиль, то сейчас меня можно уже и в кроссовках увидеть. Но любовь к костюмам и классическим вещам осталась. Наверное, поэтому я и отдаю предпочтение покупкам в Бресте. Тут много фирм, которые шьют для продажи заграницу, но порой получается и нам какие-то вещи урвать.

Это сейчас уже появились фирменные магазины брестских дизайнеров, а раньше был, да и сейчас есть, только один рынок под названием «Старый город», где всегда много людей и разных вещей. Поэтому, если в тех же минских масс-маркетах я не могу найти одежду, которая мне нравится, то с Бреста каждый раз можно уехать с какой-нибудь интересной вещью, например, костюмом.

Но тут все зависит от предпочтений и вкуса. Мне, например, очень нравится фирма Balunova. Они недавно открыли магазин в Минске и как-то раз я зашла и поняла, что все вещи в моем гардеробе этой фирмы, кроме обуви, сумок и еще каких-то деталей.

У них хорошее качество, интересные мне фасоны. Часто получается так, что вещь влюбляет в себя с первого взгляда, плюс подходит и сидит идеально. Для меня это самое важное. Потому что, как ни странно, но ходить долго по магазинам я не люблю. Обычно всегда знаю, что мне нужно, и быстро это покупаю.

Конечно, в Минске я тоже покупаю одежду. В основном, это майки, иногда кофты. Но вот базовые вещи – никогда. Во-первых, нет времени на длительные походы по магазинам, а во-вторых, я редко нахожу в минских магазинах вещи, которые мне нравятся. Поэтому лучше я подожду, съезжу в Брест и куплю любимые вещи или маму попрошу.

ВЕРОНИКА, 20

(будущая журналистка)

Ездит в Гомель за одеждой

– Когда поступила в вуз, как-то сразу начала обновлять гардероб. Но поскольку я еще студентка, то сложно найти деньги на очень дорогую вещь. Поэтому я искала акции в таких магазинах, как Mangо, Savagе, Colin's. Кроме этого заходила в Caliope и De Facto. Меня все устраивало, пока на втором курсе две мои одногруппницы не пришли на физкультуру в таких же майках, как и я.

После этого я стала больше внимания обращать на магазины своей малой родины – Гомеля. Там есть сеть секондов «Еще», в которую я просто влюбилась. Теперь, когда приезжаю домой, постоянно к ним захожу и уже год одеваюсь только там.

Мне нравится эта сеть, потому что там всегда много хороших вещей тех же крупных брендов Mangо, Savagе, Colin's. Правда, они с небольшим дефектом, но это не страшно. Например, недавно я купила пальто Mango, на котором не было одной пуговицы. Пришить ее вовсе не проблема, а цена такой вещи падает в два раза.

К тому же мне очень нравится отношение продавцов. Как-то я выбирала вечернее платье на свадьбу и было понятно, что надену-то я его всего один раз. Мы с мамой решили, что нет смысла тратить много денег на одежду для единственного выхода и пошли искать платье в секонд.

Так, неделю я ходила в магазин, где по два-три часа примеряла все платья, что там были. А продавцы даже пересмотрели весь склад в поисках чего-то мне подходящего. В итоге, мы с платьем нашли друг друга, а я еще раз поняла, что красиво одеться можно и в секонде.