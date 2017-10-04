Станислав Шушкевич о слуцких героях: Мы должны знать нашу истинную историю 4.10.2017, 15:30

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Станислав Шушкевич

Фото: charter97.org

Белорусам важно помнить о событиях 1920 года в Слуцком районе.

Случчанка Алина Нагорная, которая проводит в Слуцке кампанию за установление памятника героям восстания 1920 года, обсудила ее с первым руководителем независимой Беларуси Станиславом Шушкевичем.

Эта встреча состоялась в рамках разговора «О становлении независимости Беларуси», которая организовывалась в «Арт Сядзібе» в Минске активистами общественной инициативы, которые называют себя «Дзея», пишет kurjer.info.

Во время разговора со Станиславом Шушкевичем были затронуты ряд белорусских современных актуальных тем. Но политик высказал свое мнение о Слуцком восстания и чествованим его героев.

Почему важно помнить о событиях 1920 года в Слуцком районе

Мы должны знать нашу истинную историю. Она так изуродована. У нас царит другая идеология, и многие ее придерживаются. Если не поднимать такие вопросы, как «Слуцкі чын» или, например, кем был для нас Суворов, то мы будем полностью пророссийской структурой. И нас не ждет ничего другого, ничего лучшего. Это очень важный вопрос. И хорошо, что вы им занимаетесь.

Почему местные власти не хотят установить памятник героям восстания

Они же должны согласовать этот вопрос с идеологами администрации Лукашенко. Местные власти не то, что не хотят. Они боятся даже этот вопрос поднять. Так как это грозит им обвинениями в непонимании политики Лукашенко. Поэтому они и не хотят связываться. Кроме того, они не патриотично ориентированные люди. Были бы такими, то и не управляли бы районом при современной государственной политике.

Также Алина Нагорная подчеркнула, что в последней отказе на обращение о разрешении установить памятник местные власти ссылались на недостаток научных исследований по данным событиям. И спросила, будет ли шанс на положительные результаты, если историческую аргументацию прислать в соответствующие государственные структуры? Этот вопрос Станислав Шушкевич прокомментировал следующим образом:

«Думаю, что они не читали «Беларусь мяцежная» или, например, «Слуцкі збройны чын у дакументах і ўспамінах». И еще раз хочу подчеркнуть, что фактически они обвинят вас в антироссийских подходах. Эта идея вроде желания сменить название военного училища имени Суворова на Острожского может восприниматься как выступление против истории Российской империи. Иначе удержаться на своих должностях они не смогут.