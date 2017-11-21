Эксперты назвали лучший женский автомобиль 21.11.2017, 22:46

2,480

В голосовании за лучшую машину принимали участие 25 женщин - сотрудниц автомобильных изданий.

Гибридный Hyundai Ioniq южнокорейского производства признан лучшим женским автомобилем года по версии журналистов из автомобильных СМИ, передает womensworldcoty.com.

25 женщин-экспертов отдали пальму предпочтения Ioniq, который в итоге стал лучшим среди 420 претендентов. Ему же досталось звание самого «зеленого» автомобиля.

Победителя выбирали по следующим номинациям: классический гибрид, гибрид с подзарядкой аккумуляторов и полностью электрический автомобиль. На втором месте оказался лучший семейный женский автомобиль Mazda CX-5.

BMW 5-серии стал лучшим роскошным авто, а Ford Fiesta - непревзойденным среди «бюджетников».