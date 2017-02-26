Рада БНР призвала прекратить строительство в Куропатах 5 26.02.2017, 14:21

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Куропаты - не только место памяти, но и символ возрождения нации.

Рада Белорусского Народной Республики приняла заявление, в котором выразила обеспокоенность «очередным наступлением на Куропаты - место расстрелов жертв коммунистических репрессий». Строительство на территории урочища Куропаты, на могилах тысяч наших земляков, невинных жертв тоталитарного режима является преступлением против памяти предков, против Беларуси и белорусского народа, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Рады БНР.

«В Куропатах с конца 1930-х по 1941 год были уничтожены десятки тысяч людей - в их числе и некоторые основатели Белорусского Народной Республики. В урочище насильственно закончился земной путь не только представителей белорусской элиты, но и рабочих, крестьян - и поэтому это преступление имеет признаки геноцида над нацией.

Куропаты - не только место скорби, но и символ возрождения нации, так как именно их открытие в конце 1980-х годов пробудило белорусский народ и подняло его на борьбу за восстановление независимости.

В 1988 году Рада БНР способствовала распространению в мире информации открывателя Куропат Зенона Позняка. Тогда ведущие издания мира поместили публикацию о раскопках под Минском, и это обнажило перед миром настоящий, античеловеческий облик советской власти.

В 2001-2002 годах Рада БНР поддержала защитников Куропат, которые добились прекращения строительства автострады через урочище.

Сегодня, выражая поддержку отважной белорусской молодежи и ее стремлению сохранить неприкосновенность святого для всех патриотов места, Рада Белорусского Народной Республики призывает прекратить какое-либо строительство в рамках ранее определенной защитной зоны.

Куропаты имеют общенациональное значение для Беларуси и должны быть одним из главных мемориальных мест в нашей стране, наряду с Хатынью и Малым Тростенцом. Строительство на территории урочища Куропаты - на могилах тысяч наших земляков, невинных жертв тоталитарного режима - является преступлением против памяти предков, против Беларуси и белорусского народа. Никакими коммерческими или иными интересами такое строительство не может быть оправдано», - говорится в заявлении Рады Белорусской Народной Республики.

Напомним, что активисты седьмой день продолжают круглосуточную акцию против строительства офисного центра в Куропатах.