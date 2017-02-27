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Дорожный сбор решили не включать в стоимость топлива

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  • 27.02.2017, 7:45
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Фото: ctv.by

При этом власти допускают появление новых «сюрпризов» для автомобилистов.

Первый замминистра транспорта и коммуникации Алексей Авраменко заявил, что включение дорожного сбора в стоимость топлива не рассматривается.

«У нас такая схема действовала до 2008 года, - пояснил чиновник в эфире «Беларусь 1». - В 2008 году, когда был республиканский дорожный фонд, акцизы от топлива шли на финансирование расходов дорожного хозяйства. Потом отменили акцизы, три года назад был введен новый механизм. Механизм может быть усовершенствован, но вопрос о включении дорожного сбора в топливо не рассматривается».


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