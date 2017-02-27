Контролеры в Минске будут действовать «из засады» 27.02.2017, 9:50

Фото: onliner.by

«Минсктранс» решил замаскировать ревизоров в общественном транспорте.

С 1 марта контролеры в трамваях будут работать без специальной формы.

Позже проверять оплату проезда в обычной одежде будут и ревизоры в троллейбусах, сообщает kp.by.

Наверняка минчане еще помнят форму контролеров, которая была пару лет назад, - синяя с яркими желтыми вставками. Затем ее заменили на просто синюю, чтобы работники стали менее заметными.

Сейчас же «Минсктранс» решил вовсе убрать специальную форму, чтобы внимательные зайцы не уклонялись от штрафа. Пока что без формы будут работать контролеры в трамваях, если это даст эффект, то введут такое и для проверяющих в троллейбусах.

- Осуществлять проверку на линии без такой экипировки в городском электрическом транспорте не запрещено. У контролеров в любом случае при себе будет удостоверение, видеорегистратор и устройства, с помощью которых проверяется оплата проезда, а поверх одежды будет закреплен бедж, - заявил начальник контрольно-ревизорской службы «Минсктранса» Юрий Давидович.