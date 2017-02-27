Дворкович: Ждем реакции Беларуси на последние предложения по газу 28 27.02.2017, 11:06

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Аркадий Дворкович

Разногласия между российскими и белорусскими властями все еще остаются.

Россия и Беларусь продолжают переговоры по газовому вопросу, РФ ждет реакции белорусских коллег на последние предложения, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, пишет interfax.by.

"Переговоры идут, ждем сейчас их реакции на наши последние предложения", - сказал он.

По его словам, разногласия между РФ и Беларусью все еще остаются.

Напомним, из-за расхождений в подходах к определению цены российского газа между Россией и Беларусью возник конфликт неплатежей. Всего за 2016 год недоплата оценивается в $550 млн.

Россия в ответ поставляет в Беларусь нефть по сокращенному графику. В первом квартале график предусматривает прокачку в страну 4 млн тонн вместо 5,5 млн тонн, как это было два года назад.

Отвечая на вопрос, в какие сроки Беларусь должна погасить долг, Дворкович отметил: "Они должны были сделать это давно и вообще его не накапливать".