закрыть
27 февраля 2017, понедельник, 15:14
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Дворкович: Ждем реакции Беларуси на последние предложения по газу

28
  • 27.02.2017, 11:06
  • 6,912
Аркадий Дворкович

Разногласия между российскими и белорусскими властями все еще остаются.

Россия и Беларусь продолжают переговоры по газовому вопросу, РФ ждет реакции белорусских коллег на последние предложения, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, пишет interfax.by.

"Переговоры идут, ждем сейчас их реакции на наши последние предложения", - сказал он.

По его словам, разногласия между РФ и Беларусью все еще остаются.

Напомним, из-за расхождений в подходах к определению цены российского газа между Россией и Беларусью возник конфликт неплатежей. Всего за 2016 год недоплата оценивается в $550 млн.

Россия в ответ поставляет в Беларусь нефть по сокращенному графику. В первом квартале график предусматривает прокачку в страну 4 млн тонн вместо 5,5 млн тонн, как это было два года назад.

Отвечая на вопрос, в какие сроки Беларусь должна погасить долг, Дворкович отметил: "Они должны были сделать это давно и вообще его не накапливать".


Мнение

Любовь, весна и тунеядство
Любовь, весна и тунеядство Ирина Халип
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко Леонид Злотников
Очередной «хитрый план» Путина сдулся
Очередной «хитрый план» Путина сдулся Дмитрий Орешкин
Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель


Интервью

Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию