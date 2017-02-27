Белорусы смогут попасть к врачу всего за несколько кликов 21 27.02.2017, 11:18

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Белорусский стартап запустил сервис записи к врачам без звонков в медцентры и разглашения цели визита.

Попасть к нужному врачу бывает непросто: то сам доктор заболел, то не принимает сегодня, то уехал на конференцию. А идти к незнакомому специалисту не всегда хочется. Белорусский стартап 2doc.by предложил запись на прием в несколько кликов — без звонков в медцентры и разглашения цели визита при посещении «неудобных» специалистов, пишет onliner.by.

Руководство состоит из трех человек: CEO Олег Шашурин, CTO и сооснователь проекта Павел Ловцевич, а также сооснователь Сергей Атанасов. Сайт работает с августа, на разработку ушло чуть меньше года. Идея появилась сама собой: авторы проекта были связаны с IT в медицинской сфере в Беларуси и за рубежом. В других странах хватает похожих сервисов по записям, а у нас ничего похожего нет. Если это востребовано на Западе, то сработает и у нас, посчитали в 2doc.by.

— Медицина — один из самых быстрорастущих рынков. Разработки в этой области никогда не прекращаются. Здоровье — то, без чего нельзя обойтись, поэтому медицина будет востребована и актуальна всегда.

Основное направление 2doc — коммерческие центры по оказанию медицинских услуг. Но добавить своих специалистов могут и государственные учреждения. Так, уже доступна запись к наркологам и психиатрам — с сервисом сотрудничает Минский областной клинический центр «Психиатрия-Наркология». Однако основной упор сделан на частные структуры. Причина проста — медцентрам легче выделить средства на участие в проекте. Монетизация интересная.

— Размещение профилей врачей на сайте бесплатное, к нам может обратиться любое учреждение. При этом оно будет платить определенную сумму за каждого пришедшего через 2doc клиента. Получается, что медцентр платит лишь тогда, когда мы смогли доказать свою пользу для него — привели пациента. Сами же клиенты ничего не платят. Государственные клиники тоже проявляют интерес. Они оказывают широкий спектр услуг: принимают иностранных граждан, например, или выполняют платные процедуры.

В нашем сервисе поликлиники видят возможность привлечь больше пациентов — ведь иностранному гражданину проще оставить заявку на сайте, чем звонить в регистратуру. Пока мы не знаем, насколько активными окажутся государственные поликлиники и больницы, но хотели бы видеть их врачей на 2doc.by. Правда, здесь встает вопрос с качеством обслуживания: непонятно, как исключить ожидание в очереди — ведь даже запись на конкретное время не всегда помогает.

На сайтах крупных медцентров есть онлайн-запись на прием, но разработчики 2doc уверены, что их сервис все равно востребован, и не согласны с формулировкой «посредник между врачом и пациентом». Во-первых, в конкретном учреждении может не найтись нужного специалиста, и тогда придется искать другой медцентр — а проект показывает врачей всех направлений сразу.

Во-вторых, приводят аналогию авторы проекта, существуют как каталоги с контактами интернет-магазинов, так и сайты самих продавцов — никто друг другу не мешает.

— Придя в медцентр, вы уже смиряетесь с тем доктором, к которому вас направляют. То есть пациент обращается в крупное учреждение и предполагает, что там, наверное, хорошие врачи. Кто именно будет вам помогать, неизвестно. Мы хотим отвязаться от громких имен медцентров и сделать акцент на самих врачах. Не секрет, что доктора могут работать в разных учреждениях. Смогли отпроситься на работе завтра с двенадцати до двух? А как узнать, где именно конкретный врач будет вести прием в это время? Пока обзвоните несколько учреждений, потратите впустую свое время. Наш сервис предлагает детальное расписание с указанием мест, стоимости, доступного времени — все очень удобно.

— Практически всегда при записи на первый прием нас отправляют по коридору к двери кабинета, и мы понятия не имеем, кого именно там увидим. Внешность доктора, его квалификация — до последнего момента это тайна. Наш сервис предлагает взглянуть на врачей и определить, к кому лучше идти. Люди по-разному выбирают специалистов: один смотрит только на квалификацию и количество научных работ, другому важна приятная внешность доктора, третий обращает внимание на многолетний опыт. На 2doc.by человек все это видит сразу. В дальнейшем подумываем о внедрении коротких видеоприветствий каждого врача. Важно то, как доктор говорит, умеет расположить к себе.

Сервис запустился относительно недавно, и посещаемость увеличивается на 10—30% с каждым месяцем. В январе был рекорд — сразу на 50% больше. При этом разработчики говорят, что в медицинской отрасли январь считается одним из самых спокойных периодов, а сами шутят — мол, после новогодних праздников все резко решили поправить здоровье. Представлено около 170 профилей врачей. В настоящее время записаться на прием можно к специалистам в двух городах — Минске и Борисове. Почему Борисов, а не областные центры?

— Изначально мы рассчитывали, что где-то первые полгода будем работать только в Минске. Но один борисовский медцентр сам захотел с нами сотрудничать, а скоро подключится и второй. Там много хороших специалистов, которые работают также в столице. Люди даже ездят к ним из Минска в Борисов на прием. Интерес учреждений возрастает: раньше чаще всего мы сами обращались к руководству и рассказывали о себе, а теперь получаем много предложений сотрудничества от медцентров.

На страницах докторов, кроме фотографий и достижений, есть отзывы людей, побывавших на приеме. Комментарии могут быть оставлены как самим пациентом, так и с помощью сотрудника кол-центра 2doc.by, который звонит пациенту и спрашивает, что понравилось и не понравилось в работе врача. Оценка работы специалиста бывает очень субъективна, а в случае с докторами должно еще и время пройти — ведь не всегда сразу ясно, подействовало предложенное лечение или нет. Прокомментировать работу врача может только человек, записавшийся на прием через 2doc.by, — накрутить отзывы не получится.

— Процесс проверки комментариев очень серьезный. Необходимо точно установить, что пациент был у врача и может объективно оценить его работу. Нужно разделять оценку медцентра и оценку врача. Если пациенту что-то не понравилось на стойке регистрации, то доктор в этом не виноват и это не должно влиять на мнение о его профессионализме. Был ли врач доброжелателен, все ли доступно объяснил, смог ли помочь пациенту справиться с неловкостью — нас интересует в первую очередь это, а не качество отделки на стенах кабинета. Также мы понимаем, что о визитах к некоторым специалистам говорить неудобно — в этом случае мы не опрашиваем людей, но они сами могут оставить на сайте отзыв.

Большинство отзывов положительные, в то время как в интернете люди обычно не стесняются говорить то, что никогда не сказали бы при личной встрече. Разработчики поясняют, что, как правило, плохие комментарии пациенты оставляют сами. А хорошие появляются после того, как мнением человека поинтересуются сотрудники кол-центра.

— Часто люди дают позитивную обратную связь только после звонка нашего специалиста. Не все хотят сами похвалить врача. Зато если хоть что-то не понравилось, то обязательно напишут плохой отзыв. Также возникает еще один момент. Медцентры видят, откуда идет заявка. Возможно — пока это только предположение, — в учреждениях с чуть большим трепетом относятся к пациентам, которые пришли от 2doc.by. Они знают, что мы потом опрашиваем человека о работе врача.

Когда пациент оставляет плохой отзыв, у медцентра есть шанс исправиться: учреждение может связаться с человеком и узнать причину недовольства, сгладить конфликт. Если все заканчивается хорошо, негативный комментарий оказывается не актуален, и его не публикуют. По настоянию клиента размещение все равно возможно.

Черного списка ни врачей, ни пациентов (потребительских террористов) пока нет: разработчики поясняют, что еще слишком рано об этом говорить. Сопоставления квалификаций врачей тоже не будет. Неэтично, говорят: «Сравнивать можно товары, но не людей».

В рабочее время с момента подачи заявки до подтверждения записи проходит не более получаса — таков регламент сервиса. Если медцентр по какой-либо причине не перезванивает пациенту, то сотрудник 2doc.by связывается с учреждением для разрешения вопроса.

Разработчики составили первую статистику по 2doc.by. По их словам, некоторые медцентры сообщают, что сервис обеспечивает 5—12% ежемесячных записей к врачам. Это только первичные визиты, и пока неизвестно, сколько из этих людей теперь пользуются услугами заведения на постоянной основе. Чаще всего люди заказывают упомянутых выше «неудобных» врачей: уролог, проктолог, нарколог-психотерапевт — не все готовы сообщать цель визита девушкам с томными голосами на ресепшене. В этом случае человеку проще оставить онлайн-заявку.

В планах — расширение задач кол-центра. Разработчики говорят, что иногда люди банально не знают, к какому именно врачу обратиться со своей проблемой, и записываются к «неправильному» доктору. Специалисты кол-центра с медицинским образованием помогут определить подходящий профиль врача и запишут к нему на прием. Активнее всего записываются в понедельник:

— Вероятно, срабатывает принцип «начну новую жизнь со следующей недели». Еще одна интересная тенденция — женщины часто записывают на прием мужей, детей. Им удобнее на одном сайте быстро оставить несколько заявок, чем звонить по разным учреждениям.

В 2doc.by говорят, что в будущем их сервис поможет медцентрам лучше организовать график работы своих врачей через алгоритмы машинного обучения. Администраторы не всегда оптимально подбирают время визитов: случаются простои, заведение теряет прибыль.

Кроме того, команда проекта ведет исследовательские разработки в областях блокчейна (передовая технология хранения данных, считается особо защищенной от кражи, удаления, изменения файлов; документы в ней распределены по связанным цепочкой блокам) и нейронных сетей. Последние получают данные из медкарты, включая анализы, симптомы и историю болезни. На основе имеющейся информации сеть выносит предположительный диагноз — но исключительно в рекомендательной для доктора форме.

Разработчики создают децентрализованную защищенную базу данных медкарт, а также систему помощи в постановке диагноза на основе когнитивных алгоритмов. По словам создателей 2doc.by, нормативно-правовая база в Беларуси пока не готова к внедрению подобных инноваций. Но авторы уверены, что полученные наработки будут полезны в целом для развития этого направления, в том числе для выхода на новые рынки.

Мобильных приложений пока нет, но они появятся. Создатели 2doc.by думают над тем, как сделать их актуальными все время, а не от случая к случаю. Если человек обращается к врачу раз в полгода, то вряд ли в промежутке между визитами будет хранить на смартфоне клиент сервиса. Но даже сегодня около 60% трафика обеспечивают именно мобильные устройства.

Сейчас в планах команды расширение списка врачей и внедрение новых функций, включая кол-центр.