Евросоюз продлил санкции против режима Лукашенко 9 27.02.2017, 14:00

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Совет ЕС 27 февраля принял решение о продлении ограничительных мер в отношении Беларуси на один год, до 28 февраля 2018 года.

Об этом Charter97.org сообщили в пресс-службе Совета Евросоюза.

Ограничительные меры меры включают эмбарго на поставки оружия и замораживание активов, а также въездной запрет в отношении четырех лиц, которые указаны в связи с нераследованными исчезновениями в 1999 и 2000 годах двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста.

Совет также установил изъятие из ограничительных мер, которое позволяет экспорт в Беларусь биатлонного снаряжения при условии предварительного одобрения компетентными национальными органами в каждом отдельном случае.

Как указывалось в решении Совета 15 февраля 2016 года, ключевым условием для формирования политики ЕС в отношении Беларуси остаются реальные шаги в области уважения основных свобод, верховенства закона и прав человека.