На погранпереходе в Бресте произошла массовая драка 11 27.02.2017, 14:32

Фото: virtual.brest.by

В результате потасовки за место в очереди повреждены две машины.

После того как очередь на переходе «Варшавский мост» «вынесли» за пределы обзора камеры наружного наблюдения, стали чаще происходить неприятные инциденты. Очередь для заезда на сервисную зону никак и никем не регулируется, жалуются жители пограничного Бреста. Сегодня утром конфликт «кто должен проехать первым» стоил одному из автомобилистов разбитого стекла, другому — фары, пишет onliner.by.

Причина конфликтов в том, что к сервисной зоне стало образовываться две очереди: от ул. Варшавское шоссе и от Крепостного проезда. Стоящие в сформированной многими годами очереди по ул. Варшавское шоссе не понимают, как возникла альтернативная, а самые ушлые водители ждут на парковке соседней АЗС и оттуда прорываются, как только начинается запуск.

Фото: virtual.brest.by

Нередко сюда вызывают и милицию, и ГАИ, сотрудники периодически дежурят. Пока кто-то из правоохранителей на месте, автовладельцы стараются не нарушать. Сегодня же дошло до существенного противостояния. «Место не поделили водители Audi 80 и A6, — сообщают очевидцы. — У первой машины разбили ногой фару, началась заваруха, кто-то выхватил молоток и разбил в А6 заднее стекло. Некоторое время была потасовка, потом все немного успокоились. Естественно, на место происшествия вызвали ГАИ и милицию, сейчас идет разбирательство, в результате которого будет выяснена степень виновности всех причастных лиц».

В последнее время противостояние на границе обострилось. Люди стали чаще сообщать о тех, кто, по их мнению, везет какие-то запрещенные предметы для продажи в Польше. Таким образом реализуется месть за прорыв без очереди.