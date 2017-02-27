Виктор Янукович объявил о разводе с женой 27.02.2017, 15:08

Людмила Янукович

Беглый экс-президент Украины заявил, что окончательно разошелся с женой Людмилой после 45 лет супружеской жизни.

Об этом Виктор Янукович заявил в интервью немецкому изданию Der Spiegel (перевод – nn.by).

Людмила Янукович запомнилась «ярким» выступлением на митинге в Донецке во время Оранжевой революции 2004 года.

По словам Януковича, сейчас он живет в неофициальном браке с сестрой своей бывшей кухарки Любовью Полежай, вместе с которой бежал из Украины в 2014 году.

Любовь Полежай

Финансово его поддерживает, по словам Януковича, старший сын Александр.

«Во время разговора Янукович не раз путался и старался избегать сложных вопросов, однако откровенно рассказал о личной жизни», — отмечает издание.

Янукович отметил, что лишь несколько раз встречался с президентом РФ Владимиром Путиным: «Понимаю, мои проблемы не его уровень».