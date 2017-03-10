«Главный дармоед в Дроздах»: Около 1000 человек вышли на Марш в Молодечно (Видео, онлайн) 43 10.03.2017, 18:20

9,910

Фото: «Радыё Свабода»

Протестующие собрались на центральной площади города.

Сегодня в 18.00 на площади Центральная в Молодечно начался «Марш нетунеядцев».

Текстовой онлайн-трансляцию с акции проводил сайт Charter97.org. Видео с акции предоставили «Белсат» и «Радыё Свабода».

19.15

Акция завершилась. Спасибо, что были с нами! Ждем всех 25 марта в 14.00 на Дне Воли в Минске.

19.13

Молодой человек: «Люди активно подписываются под требованиями Марша. Людей все достало. Им все равно, что сказал вчера Лукашенко про замораживание декрета. Эта власть достала всех».

19.10

Участница митинга «Мало отменить декрет №3. Нам нужны свободные выборы и смена власти».

19.06

Представитель БХК: «Сегодня на митинге было около 1000 человек».

19.03

Люди продолжают подписываться под требованиями Марша.

Житель Молодечно «Я не только против декрета №3, я вообще против власти Лукашенко».

Анастасия, жительница Молодечно: «У меня есть работа, но я против этого декрета. То что заморозили выплаты – ничего не меняет. Через год лучше не станет, пока Лукашенко у власти».

Молодой человек: «Власть ничего не делает, чтобы стало лучше. На одну вакансию – 20 человек. Официально трудоустроиться невозможно».

Люди не хотят расходиться после окончания Марша.

19.00

Рымашевский: «Сегодня власть предложила фейковые переговоры. Хочу сказать Лукашенко и его министрам – люди не дураки, мы понимаем, где правда и где ложь. Настоящие переговоры должны вестись между правительством и лидерами оппозиции о передаче власти».

Фото: «Радыё Свабода»

18.57

Рымашевский: «Как Мартин Лютер прибил когда-то свои 95 тезисов – так и мы сейчас прибываем к дверям налоговой наши требования».

Протестующие оставляют свои требования на дверях налоговой и скандируют «Жыве Беларусь!».

Рымашевский: «Встретимся в Минске 15 марта. Нас должны быть сотни тысяч. Мы заставим режим отменить декрет №3 и провести свободные и справедливые выборы, на которых поменяем власть».

Фото: «Наша Ніва»

18.52

Участник митинга: «Лукашенко уже не справляется – пусть идет на пенсию. Пусть лучше сам добровольно уйдет. Это требование народы. Люди должны выйти на улицу и сказать свое мнение – и он вынужден будет уйти, если нас будет много.

Дело не в декретах. Дело в самой власти. Надо власть выбирать, а не имитировать выборы».

18.51

Протестующие идут к зданию налоговой.

Фото: charter97.org

18.50

Участник митинга – журналистам: «Пора менять эту власть! Она насквозь прогнила. Нас здесь несколько тысяч – мы не пойдем к ним в кабинет. Скоро мы власть сами поменяем, и тогда все наладится».

Люди скандируют «Лукашенко, уходи!»

18.48

Люди скандируют: «Пора менять лысую резину!»

Журналист поднялся на скамейку и не видит конца колонны – люди идут сплошным потоком.

Фото: «Радыё Свабода»

18.47

В шествии участвует уже около тысячи человек.

Люди скандируют «Верым! Можам! Пераможам!»

Люди с балконов приветствуют колонну.

18.46

Люди кричат «Достало все!».

Многократно скандируют «Жыве Беларусь!», «Власть - народу!».

18.44

Люди скандируют: «Нет декрету №3 - Лукашенко уходи!», «Луку – на муку!».

18.43

Лебедько: «Впервые за много лет молодеченцы свободно идут по улицам своего города».

Люди скандируют «Жыве Беларусь!»

Журналисты отмечают: «Дело не только в декрете №3, власть достала людей по всей стране»

Фото: «Радыё Свабода»

18.40

Люди начали двигаться маршем по «Бродвею» - улице Сергея Притыцкого в центре Молодечно.

18.39

Люди голосуют за резолюцию «Марша нетунеядцев».

Фото: tut.by

18.38

Протестующие пройдут маршем по городу

18.35

Участники акции скандируют «Жыве Беларусь»

Фото: «Радыё Свабода»

18.34

Житель Молодечна призвал сказать действующим властям «Баста»

Фото: tut.by

18.33

Житель Молодечно: Декрет нас всех коснулся. Это плевок нам всем в лицо! Всему нашему трудолюбивому народу. Нас не надо заставлять работать – мы сами хотим работать. И работаем – кто в России, кто в Польше, кто в Литве. Потому что здесь работы нет. Скоро в Беларуси придется работать за миску еду.

18.29

Выступает жительница Молодечно Нелли Шлойдо: «У меня стаж 40 лет, а пенсии не хватает на жизнь. В то же время другие живут в дворцах. А какие у них зарплаты? Пусть они покажут нам свои зарплаты!»

18.25

На митинг приехал блогер их Гомеля Максим Филиппович: «Гомель с вами! Держитесь вместе! Отстаивайте друг друга. Ничего не бойтесь. Вас должна бояться власть!»

18.20

Виталий Рымашевский выступает перед митингующими: «Мы свободные люди и будем собираться на площадях своих городов». Люди скандируют «Жыве Беларусь!».

На площади собрались уже около 600 человек. Люди скандируют «Нет декрету №3 – Лукашенко уходи».

Фото: charter97.org

Фото: charter97.org

18.19

Председатель Молодеченского райисполкома вышел к протестующим и заявил, что митинг несанкционирован. Его освистали. Люди скандируют «Ганьба!».

18:18

Губаревич призывает чиновников выйти поговорить с народом. Люди скандируют: «Яхновец» (это председатель Молодечненского райисполкома) и «Жыве Беларусь!».

18:17

На Центральной площади в Молодечно собралось 300—400 человек.

Вслед за Рымашевским выступил председатель ОГП Анатолий Лебедько, который призвал приезжать на Марш нетунеядцев в Минск 15 марта.

Выступает председатель движения «За свободу» Юрий Губаревич.

Фото: «Радыё Свабода»

18:14

Люди выкрикивают: «Жыве Беларусь!»

18:13

Перед собравшимися выступил лидер БХД Виталий Рымашевский.