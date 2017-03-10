«Главный дармоед в Дроздах»: Около 1000 человек вышли на Марш в Молодечно (Видео, онлайн)43
- 10.03.2017, 18:20
- 9,910
Протестующие собрались на центральной площади города.
Сегодня в 18.00 на площади Центральная в Молодечно начался «Марш нетунеядцев».
Текстовой онлайн-трансляцию с акции проводил сайт Charter97.org. Видео с акции предоставили «Белсат» и «Радыё Свабода».
19.15
Акция завершилась. Спасибо, что были с нами! Ждем всех 25 марта в 14.00 на Дне Воли в Минске.
19.13
Молодой человек: «Люди активно подписываются под требованиями Марша. Людей все достало. Им все равно, что сказал вчера Лукашенко про замораживание декрета. Эта власть достала всех».
19.10
Участница митинга «Мало отменить декрет №3. Нам нужны свободные выборы и смена власти».
19.06
Представитель БХК: «Сегодня на митинге было около 1000 человек».
19.03
Люди продолжают подписываться под требованиями Марша.
Житель Молодечно «Я не только против декрета №3, я вообще против власти Лукашенко».
Анастасия, жительница Молодечно: «У меня есть работа, но я против этого декрета. То что заморозили выплаты – ничего не меняет. Через год лучше не станет, пока Лукашенко у власти».
Молодой человек: «Власть ничего не делает, чтобы стало лучше. На одну вакансию – 20 человек. Официально трудоустроиться невозможно».
Люди не хотят расходиться после окончания Марша.
19.00
Рымашевский: «Сегодня власть предложила фейковые переговоры. Хочу сказать Лукашенко и его министрам – люди не дураки, мы понимаем, где правда и где ложь. Настоящие переговоры должны вестись между правительством и лидерами оппозиции о передаче власти».
18.57
Рымашевский: «Как Мартин Лютер прибил когда-то свои 95 тезисов – так и мы сейчас прибываем к дверям налоговой наши требования».
Протестующие оставляют свои требования на дверях налоговой и скандируют «Жыве Беларусь!».
Рымашевский: «Встретимся в Минске 15 марта. Нас должны быть сотни тысяч. Мы заставим режим отменить декрет №3 и провести свободные и справедливые выборы, на которых поменяем власть».
18.52
Участник митинга: «Лукашенко уже не справляется – пусть идет на пенсию. Пусть лучше сам добровольно уйдет. Это требование народы. Люди должны выйти на улицу и сказать свое мнение – и он вынужден будет уйти, если нас будет много.
Дело не в декретах. Дело в самой власти. Надо власть выбирать, а не имитировать выборы».
18.51
Протестующие идут к зданию налоговой.
18.50
Участник митинга – журналистам: «Пора менять эту власть! Она насквозь прогнила. Нас здесь несколько тысяч – мы не пойдем к ним в кабинет. Скоро мы власть сами поменяем, и тогда все наладится».
Люди скандируют «Лукашенко, уходи!»
#Дармаеды ў #Маладэчна пайшлі да падаткавай pic.twitter.com/YdH7UYNYDD— Viasna (@viasna96) 10 марта 2017 г.
18.48
Люди скандируют: «Пора менять лысую резину!»
Журналист поднялся на скамейку и не видит конца колонны – люди идут сплошным потоком.
18.47
В шествии участвует уже около тысячи человек.
Люди скандируют «Верым! Можам! Пераможам!»
Люди с балконов приветствуют колонну.
18.46
Люди кричат «Достало все!».
Многократно скандируют «Жыве Беларусь!», «Власть - народу!».
18.44
Люди скандируют: «Нет декрету №3 - Лукашенко уходи!», «Луку – на муку!».
18.43
Лебедько: «Впервые за много лет молодеченцы свободно идут по улицам своего города».
Люди скандируют «Жыве Беларусь!»
Журналисты отмечают: «Дело не только в декрете №3, власть достала людей по всей стране»
18.40
Люди начали двигаться маршем по «Бродвею» - улице Сергея Притыцкого в центре Молодечно.
18.39
Люди голосуют за резолюцию «Марша нетунеядцев».
18.38
Протестующие пройдут маршем по городу
18.35
Участники акции скандируют «Жыве Беларусь»
18.34
Житель Молодечна призвал сказать действующим властям «Баста»
18.33
Житель Молодечно: Декрет нас всех коснулся. Это плевок нам всем в лицо! Всему нашему трудолюбивому народу. Нас не надо заставлять работать – мы сами хотим работать. И работаем – кто в России, кто в Польше, кто в Литве. Потому что здесь работы нет. Скоро в Беларуси придется работать за миску еду.
18.29
Выступает жительница Молодечно Нелли Шлойдо: «У меня стаж 40 лет, а пенсии не хватает на жизнь. В то же время другие живут в дворцах. А какие у них зарплаты? Пусть они покажут нам свои зарплаты!»
18.25
На митинг приехал блогер их Гомеля Максим Филиппович: «Гомель с вами! Держитесь вместе! Отстаивайте друг друга. Ничего не бойтесь. Вас должна бояться власть!»
18.20
Виталий Рымашевский выступает перед митингующими: «Мы свободные люди и будем собираться на площадях своих городов». Люди скандируют «Жыве Беларусь!».
На площади собрались уже около 600 человек. Люди скандируют «Нет декрету №3 – Лукашенко уходи».
18.19
Председатель Молодеченского райисполкома вышел к протестующим и заявил, что митинг несанкционирован. Его освистали. Люди скандируют «Ганьба!».
18:18
Губаревич призывает чиновников выйти поговорить с народом. Люди скандируют: «Яхновец» (это председатель Молодечненского райисполкома) и «Жыве Беларусь!».
18:17
На Центральной площади в Молодечно собралось 300—400 человек.
Вслед за Рымашевским выступил председатель ОГП Анатолий Лебедько, который призвал приезжать на Марш нетунеядцев в Минск 15 марта.
Выступает председатель движения «За свободу» Юрий Губаревич.
18:14
Люди выкрикивают: «Жыве Беларусь!»
18:13
Перед собравшимися выступил лидер БХД Виталий Рымашевский.