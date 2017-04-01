Гомельские участники протестов: Охранники СИЗО жаловались на низкие зарплаты 9 1.04.2017, 21:40

Из гомельской тюрьмы освободили арестованных за перепост информации о «Марше нетунеядцев».

Изолятор временного содержания покинули после отбытия восьми суток административного ареста активист оппозиции Юрий Захаренко, фрилансер Андрей Толчин и блогер Артем Шапорoв, передает «Свабода».

Они были осуждены 24 марта по статье 23.34 Кодекса административных правонарушения (нарушение порядка проведения массового мероприятия). Им всем вменялось в вину распространение призывов прийти на предстоящий 25 марта «Марш нетунеядцев-2» путем перепостов этой информации в социальных сетях.

1 апреля Захаренко, Толчина и Шапорова встречали родственники и друзья, но Толчина и Захаренко милиция вывезла из изолятора в Советский РОВД. Шапорова после отбытия ареста милиционеры в наручниках увезли в Железнодорожный РОВД.

«Я спал в пуховике, под одеялом и мне все равно было холодно. Еда постоянно была холодная. Но я отдохнул за восемь дней, выспался, набрался сил, почитал журналы и книги. Я требовал постановление суда все восемь дней, и мне его никто не дал. К политическим относились еще более-менее, некоторые конвоиры говорили, что поддерживают нас, они жаловались, что мало зарабатывают», - сказал после освобождения Шапоров.

Он передал просьбу известного блогера Максима Филипповича о том, что ему в понедельник нужен будет адвокат, так как истекает срок подачи жалобы на постановление суда.

Филиппович отсидел за участие в «Марше нетунеядцев» в Гомеле и Бресте уже 18 суток, и 31 марта должен был покинуть тюрьму. Но оказалось, что ему добавили еще 7 суток ареста за участие в акции в Молодечно. По предварительной информации, суд в Молодечно заочно вынес постановление относительно блогера.

Всех активистов, которые освобождались 31 марта и 1 апреля, милиция вывозила из изолятора или заранее, или в отделении внутренних дел по месту жительства. Возможно, такие меры были приняты после того, как встречи освобожденных возле здания тюрьмы проходили при участии нескольких десятков человек, под бело-красно-белыми флагами. Автомобилисты, которые проезжали мило, сигналили присутствующим, увидев бело-красно-белый флаг. Так встречали отпущенных на свободу после ареста заместителя председателя ОГП Василия Полякова и активиста Владимира Кацору.