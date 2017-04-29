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Андрей Мезин: Это был неправильный выбор - играть в Минске против сборной США

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  • 29.04.2017, 11:14
Андрей Мезин
Фото: Tribuna.com

Бывший голкипер сборной Беларуси по хоккею Андрей Мезин рассказал, как его уговорили выступить на домашнем чемпионате мира 2014 года в Минске.   

"Я не собирался участвовать в домашнем чемпионате мира 2014 года. На 8 мая у сына была назначена операция в Италии. Сыну 6 месяцев. Я должен был быть рядом с семьей.

  Решил ехать в Италию. Но тренер пришел ко мне домой, начал уговаривать. И совместными усилиями им с моей женой удалось уговорить меня принять участие в чемпионате. Я согласился. Домашний чемпионат мира все же, столько отдал сил и времени…

Операцию ребенку перенесли на 9 мая — на день игры Беларусь — США. На тот момент я думал, что смогу справиться с эмоциями, сконцентрируюсь на игре. Но, к сожалению, тогда со своими эмоциями не справился. Матч проиграли, играл я неважно, счет 1:6. США — единственная команда, которую я не обыгрывал…

Тогда я посчитал, что 9 мая воевал мой дед, у сына — операция, никогда у американцев не выигрывали, что это как раз тот день, когда мы можем проявить характер.

К сожалению, мы проиграли, после игры у меня как будто что-то вычеркнулось из жизни, в душе моей что-то перевернулось. Если хоккей для меня был моей жизнью, то на тот момент я ощущал себя предателем по отношению к своему сыну, которого оставил в тяжелой ситуации.

Во время игры мысли крутились, как все там, у сына, прошло, результатов операции я не знал. После игры жена позвонила в слезах. Все прошло хорошо, но мне было тяжело это слушать.

На тот момент у меня как отрезало. Неправильный выбор сделал. Желание играть пропало. Была возможность играть после этого случая — я отказывался. "Можете на меня не рассчитывать, я вам не помощник" — отвечал я на предложения", — цитирует Мезина "Клуб 130x80.by".


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