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Блогер Максим Филиппович на свободе

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  • 5.04.2017, 15:40
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Максим Филиппович
Фото: tut.by

(обновлено) Гомельского блогера освободили после 25 суток ареста.

Об этом сообщили в гомельском изоляторе временного содержания (ИВС) друзьям, которые пришли его встретить. Сотрудники милиции сказали, что Максим пошел домой пешком, передает «Радые Свабода».

Позже жена Юля узнала, что он возле дома.

31 марта блогер должен был выйти на свободу. Возле здания ИВС его ждали жена, мать и друзья. Но дежурный ИВС сообщил, что Филипповичу добавили еще 7 суток ареста - за участие в «Марше нетунеядцев» в Молодечно. Позже выяснилось, что административное дело за участие в митинге в Молодечно рассматривал 29 марта суд Советского района Гомеля. Судья Елена Шайна наказала блогера арестом на семь суток.


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