В России подростки пинали и забрасывали краской полицейские машины 1 28.05.2017, 14:49

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Инцидент произошел в Челябинске во время фестиваля Холи.

27 мая во время фестиваля красок Холи челябинские подростки забросали красками полицейские автомобили, сообщает портал 74.ru.

На видео, снятом одним из очевидцев, толпа несовершеннолетних окружает патрульный УАЗик со следами краски, и пинает его, скандируя «АУЕ» и «Мусора — на …».

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области изданию сообщили, что все происходящее «соответствовало характеру праздника». «Личности подростков, допустивших нецензурные выражения, сейчас устанавливаются полицейскими. В дальнейшем будут проведены профилактические беседы с ними и их родителями», — отметили в полиции.

Внимание: ненормативная лексика!

Фестиваль красок Холи в Челябинске планировалось провести в торгово-развлекательном комплексе «Горки», однако администрация отказала организаторам. Ранее стало известно, что челябинская прокуратура проводит проверку фестиваля по обращению местной епархии по поводу «змеиного проникновения демонических практик в душу нашего народа с целью его разложения».

В 2015 году между участниками фестиваля Холи в Москве и полицией произошла стычка. Тогда праздник попытался отменить единоросс Олег Крутилин. Он позвонил организаторам и запретил танцы и краски на «своей территории», но никаких бумаг, объясняющих происходящее, предоставить не смог. Праздник решили не отменять; в разгар мероприятия на стадион вместе с полицией прибыл сам глава управы Алексей Савичев и объявил школьникам, что все могут расходиться по домам. Тех, кто отказался покинуть стадион, выводили силой. В ответ в полицейских полетели камни; на территорию стадиона были вызваны силы ОМОНа.