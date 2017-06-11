Активисты собрали 1200 подписей за памятник героям Слуцкого восстания 11.06.2017, 13:56

Идея поставить памятник участникам Слуцкого восстания 1920-го родилась в прошлом году накануне празднования очередной годовщины.

Об этом nn.by рассказали активисты Алесь Логвинец и Алина Нагорная.

Идея поставить памятник участникам Слуцкого восстания 1920-го родилась в прошлом году накануне празднования очередной годовщины. Попытки почтить случчан были и раньше. Устанавливали кресты в деревнях Слуцкого и Солигорского районов, стараниями активиста Анатолия Белого создали макет памятника, который должны были поставить к 80-летию восстания. Однако реализовать это не удалось.

«Мы решили сыграть на местном патриотизме, - говорит Логвинец. - Обошли две с половиной тысячи квартир, собрали 1200 подписей.

Сегодняшние случчане знают о восстании не так много. Но люди-то о нем слышали, позитивно относились. Плюс это еще попадает в разговоры о важности государственности Беларуси, которые ведутся на самом высоком уровне. А если мы говорим о БНР, о Слуцком вооруженном восстании, то как раз и имеем пример того, как обычные люди, крестьяне, высказались за независимость и не боялись это демонстрировать».

Чувствовалось, правда, и влияние 70-летней советской пропаганды с навязанными ей стереотипами. Иногда приходилось слышать, что слуцкие повстанцы были «кулаками, бандитами».

«Ставили люди в Слуцке и более широкие вопросы. Например: зачем нам памятник, когда нет работы? Или: поставили памятник Анастасии Слуцкой, может надо и повстанцам, но кто будет за него платить? - говорит Логвинец. - Но работу по физическому присутствию нашей истории в архитектуре, памятниках, следует начинать, так как государство не будет ее делать.

Такую открытку с благодарностью получил каждый, кто подписался за памятник

Также есть вопрос с местной инициативой. Люди соглашаются, что это наша история, это очень важно, но на праздновании годовщины Слуцкого восстания обычно местных людей малая часть, в основном приезжие. Из 24 членов нашего оргкомитета по установлению памятника только трое - случчане».

Но больше всего сoветским стереотипам, похоже, подвержено местное начальство, рассказала Алина Нагорная. Слуцкий райисполком отказал инициаторам, сославшись на то, что «в вопросе Слуцкого восстания не хватает научных исследований». Эта фраза вызывает смех историков.

Высшие инстанции фактически отфутболили их обращение назад в райисполком. Институт истории Академии наук сослался на отсутствие полномочий, а Министерство культуры на то, что это компетенция местной власти. «Надо отметить, - говорит Алина, - что Минский областной исполнительный комитет отреагировал положительно, назвав в своем ответе повстанцев «борцами за независимость» и заставив райисполком еще раз рассмотреть наше обращение. Правда, с тем же результатом».

Теперь, говорит Нагорная, инициаторы установки памятника составляют новое обращение с полным списком источников, в которых можно почитать о Слуцком восстании.

Также в ближайшие дни будет объявлен конкурс на эскизный проект памятника.

«Памятник мы сделаем в любом случае, - говорит Логвинец. - Если нам не дадут место на одной из городских площадей, установим его на могиле одного из повстанцев или на частном подворье - есть определенные договоренности. Объект будет на территории Слуцка или рядом с ним».