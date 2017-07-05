Работникам Миорского льнозавода предлагают кормиться надеждами 5 5.07.2017, 20:05

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Фото: 1prof.by

В мае заводчане ждали зарплату только за март.

Надежда – это прекрасно, но она не может кормить людей месяцами. Например, в мае заводчане ждали зарплату только за март. Такое положение вещей их мало устраивает, и на «горячую линию» в редакцию газеты «Беларускi час» поступило очередное обращение, пишет 1prof.by.

Корреспондент «Белчас», чтобы выяснить ситуацию, связалась с председателем Миорского районного объединения профсоюзов Александром Борейко. Тот подтвердил, что проблема несвоевременной выплаты зарплаты на льнозаводе действительно существует. Да и в целом экономика предприятия оставляет желать лучшего.

Через некоторое время журналисты посетили льнозавод вместе с чиновником. Задолженность уже была выплачена, тем не менее радостные нотки в голосах работниц, с которыми мы беседовали, не звучали.

– Не было денег, чтобы заплатить за «коммуналку», рассчитаться за детский сад и с банком за кредиты, – рассказывали женщины. – А ведь у нас работают целые семьи и матери-одиночки… Конечно, мы понимаем всю сложность ситуации, но кто поймет нас?!

Заводчане также сообщили, что из-за неуплаты долгов на предприятии периодически отсутствовала электроэнергия и работникам предлагали писать заявления на отпуск без сохранения зарплаты. Хотя согласно коллективному договору в таких обстоятельствах предусмотрен отпуск с оплатой в две трети тарифной ставки.

– Трудимся во вредных условиях, но не получаем соответствующих доплат, не предоставляются дополнительные отпуска, – возмущались женщины. – Перспективы довольно туманные…

И собеседницы, похоже, краски не сгущали.

Как рассказал ведущий агроном Миорского льнозавода Анатолий Вашкель, предприятию более 60 лет. Сегодня здесь работают 65 человек: сеют, выращивают лен, занимаются первичной обработкой тресты, выработкой и реализацией волокна. Несколько лет назад был присоединен Браславский льнозавод, находившийся в критическом состоянии. В итоге на одно убыточное предприятие в области стало меньше, однако на Миорский льнозавод «повесили» все долги коллег-соседей и затраты на содержание зданий в Браславе. В прошлую уборочную кампанию из-за сильных дождей пропало 152 гектара льна из 800. Впрочем, и собранный урожай позволил бы свести концы с концами, как говорится, если бы не еще один «сюрприз» – в этом году цены на короткое волокно (а именно такое производят в Миорах) резко упали. Сегодня на складе хранится 19 тонн льноволокна № 2 для продажи. Прошлогодний госзаказ по поставкам продукции на Оршанский льнозавод выполнен менее чем на 10%. В этом же году Миорский завод и вовсе не включили в госзаказ. Значит, придется активнее заниматься реализацией продукции самостоятельно.

– Почему не можем производить более качественное льноволокно? – спрашивает Анатолий Вашкель и сразу же отвечает: – Во-первых, оборудование изношено и физически, и морально. Последняя реконструкция была еще в 1973 году. Единственную новую линию по переработке волокна приобрели более 10 лет назад. Капитальный ремонт необходим котельной. Во-вторых, «северный шелк» – культура капризная, требующая к себе особого отношения. Хороший долгунец вырастить непросто, ведь необходимо четко соблюсти всю технологию, которая включает осеннюю вспашку, химпрополку, внесение достаточного количества удобрений, регуляторов роста, микроэлементов, фунгицидов от болезней… А на это нужны немалые средства. Мы же выполняем минимальный объем работ и получаем, соответственно, низкие номера тресты. Наше волокно идет на мешочную ткань, веревку, упаковочную прядь.

К слову, оплату за проданную продукцию приходится ждать не один месяц. Так, головное предприятие ОАО «Витебскобллен», которое занимается реализацией льноволокна, с февраля 2017-го задолжало миорцам 27,4 тыс. рублей. Словом, куда ни кинь, всюду клин. В итоге с начала года экономика предприятия постоянно минусует. Выручка от реализации продукции за январь–апрель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась с 223 тыс. рублей до 108 тысяч. Рентабельность реализованной продукции составила минус 59,73%, чистый убыток – 99 тыс. рублей. Отсюда и перебои с оплатой за электроэнергию, и несвоевременный расчет по зарплате, и отсутствие выплат за работу с вредными условиями труда.

Что ждет работников в ближайшие месяцы? Как рассказал директор предприятия Александр Михайлов, в связи с финансовыми трудностями зарплату за май будут выплачивать поэтапно. Надеются здесь и на возврат задолженности «Витебскоблльна». С 10 июля большинство работников отправятся в трудовой отпуск. В это время технический персонал будет заниматься ремонтом котельной и оборудования, на что выделены средства из областного бюджета. На более глобальные планы – модернизацию производства – в Миорах пока не рассчитывают.

Комментарий

– Лен мы сеяли и будем сеять. Важно определиться в двух моментах. Если льнозавод продолжит функционировать, то понадобятся немалые деньги на капитальный ремонт основной производственной линии и котельной. У района их нет, поэтому нужна серьезная поддержка на областном уровне. Если предприятие присоединить к одному из действующих в соседних районах, то мы станем сырьевой зоной и будем заниматься только выращиванием льна. Но такое решение надо принимать на уровне области, иначе проблемы только усугубятся, - заявил председатель Миорского райисполкома Игорь Кузнецов.