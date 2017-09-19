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Семейная пара из Молодечно потеряла сумку c $14 500: Деньги нашлись, сумку украли

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  • 19.09.2017, 16:38
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Крупную сумму денег обнаружили в мусорном контейнере.

Курьезный случай со счастливым исходом произошел в Молодечно 8 сентября. Собираясь на дачу, семейная пара забыла на улице сумку с вещами и крупной суммой денег.

Как рассказал kraj.by представитель Молодечненского РОВД Владимир Васильков, оперативная группа нашла и вернула семье забытые доллары в тот же день.

– Муж, жена и двое детей собирались на дачу. В сумку с вещами они положили и коробку от мобильного телефона, где находились 14 500 долларов. Семья вышла на улицу, села в автомобиль, а сумку, оставленную рядом с машиной, забыла. Хозяева хватились ее, лишь приехав на дачу, – объяснил собеседник.

Женщина позвонила в милицию и рассказала о случившемся. К указанному месту выехали сотрудники Молодечненского РОВД, но ничего не обнаружили. В поисках крупной суммы денег вернулась в город и супружеская пара. Вместе с оперативной группой они осматривали территорию.

В одном из мусорных баков опергруппа нашла разбросанные вещи, лежавшие в оставленной сумке, а также коробку от мобильного телефона. В ней находилось ровно 14 500 долларов. Примечательно, что самой обычной хозяйственной сумки среди мусора не было.


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