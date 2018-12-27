Грузинская церковь приняла решение о признании украинской автокефалии 27.12.2018, 17:10

Официальное заявление будет озвучено после обнародования постановления Вселенского патриарха.

Завершилось заседание Священного Синода Грузинской православной церкви, которое проходило сегодня, 27 декабря, в патриархии в течении почти трех часов, сообщает «Эхо Кавказа».

Как заявил после окончания заседания Синода архиепископ Зосима Цилканской и Душетской епархии, на сегодня обсуждался вопрос признания автокефалии Украинской церкви, однако Священный Синод воздержался от принятия конкретного решения до тех пор, пока будет обнародовано постановление Вселенского патриарха.

По его словам, Грузинская православная церковь, предположительно, поддержит автокефалию Украинской церкви, однако окончательное решение будет известно позже.

«В январе будет обнародовано постановление Вселенского патриарха, и наша церковь примет решение после этого. Сейчас мы воздержались. ГПЦ поддержит автокефалию Украинской православной церкви», - заявил владыка Зосима.