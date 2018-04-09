В Минске пройдет вечер памяти писателя и историка Леонида Морякова 9.04.2018, 15:15

Леонид Моряков

Мероприятие приурочено к 60-летию писателя.

12 апреля в Литературном музее Максима Богдановича в 18 часов состоится вечер памяти Леонида Морякова, приуроченная к 60-летию со дня рождения писателя, сообщает «Союз белорусских писателей».

Участие в мероприятии примут: председатель ОО "Союз белорусских писателей" Борис Петрович, литератор Владимир Орлов, поэт и журналист Михаил Скобла и другие.

Адрес: Минск, улица М. Богдановича, 7а.

Вход свободный.

Напомним, Леонид Моряков умер утром 17 декабря после тяжелой болезни в возрасте 58 лет. В начале года он перенес инсульт, после которого у него обнаружили опухоль головного мозга.

Леонид Моряков — исследователь сталинских репрессий в Беларуси. Он был успешным бизнесменом, но после начал изучать судьбы репрессированных родственников, писать книги. Он издал многотомный энциклопедический справочник о репрессированных белорусах, книгу о сталинских палачах, прозаические произведения.