В Минске пройдет вечер памяти писателя и историка Леонида Морякова
- 9.04.2018, 15:15
Мероприятие приурочено к 60-летию писателя.
12 апреля в Литературном музее Максима Богдановича в 18 часов состоится вечер памяти Леонида Морякова, приуроченная к 60-летию со дня рождения писателя, сообщает «Союз белорусских писателей».
Участие в мероприятии примут: председатель ОО "Союз белорусских писателей" Борис Петрович, литератор Владимир Орлов, поэт и журналист Михаил Скобла и другие.
Адрес: Минск, улица М. Богдановича, 7а.
Вход свободный.
Напомним, Леонид Моряков умер утром 17 декабря после тяжелой болезни в возрасте 58 лет. В начале года он перенес инсульт, после которого у него обнаружили опухоль головного мозга.
Леонид Моряков — исследователь сталинских репрессий в Беларуси. Он был успешным бизнесменом, но после начал изучать судьбы репрессированных родственников, писать книги. Он издал многотомный энциклопедический справочник о репрессированных белорусах, книгу о сталинских палачах, прозаические произведения.