В Крыму пропало электричество и мобильная связь

В Крыму пропало электричество и мобильная связь3
- 13.06.2018, 15:57
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Оккупированный полуостров остался без света.
В Крыму произошло масштабное отключение электроэнергии и не работает мобильная связь.
Об отсутствии света «Новой газете» сообщают жители Евпатории, Севастополя, Симферополя, Ялты и других городов.
Корреспондент «Новой газеты» передает, что отключение произошло около 15:00 по московскому времени. Причины аварии пока неизвестны. Получить комментарий представителей «Крымэнерго» «Новой газете» не удалось, так как на полуострове наблюдаются сбои в работе сотовой связи.
РИА «Новости» также передают, что светофоры в Симферополе не работают, магазины остались без света.