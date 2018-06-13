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В Крыму пропало электричество и мобильная связь

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  • 13.06.2018, 15:57
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Оккупированный полуостров остался без света.

В Крыму произошло масштабное отключение электроэнергии и не работает мобильная связь.

Об отсутствии света «Новой газете» сообщают жители Евпатории, Севастополя, Симферополя, Ялты и других городов.

Корреспондент «Новой газеты» передает, что отключение произошло около 15:00 по московскому времени. Причины аварии пока неизвестны. Получить комментарий представителей «Крымэнерго» «Новой газете» не удалось, так как на полуострове наблюдаются сбои в работе сотовой связи.

РИА «Новости» также передают, что светофоры в Симферополе не работают, магазины остались без света.


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