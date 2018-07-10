Россия капитулировала в войне с Telegram 4 10.07.2018, 22:49

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Российские власти намерены отказаться от попыток полностью заблокировать мессенджер.

Об этом во вторник, спустя несколько часов после своего назначения, заявил новый спецпредставитель президента РФ по цифровому развитию Дмитрий Песков, передает finanz.ru.

По словам Пескова, ранее возглавлявшего одно из направлений Агентства стратегических инициатив, сейчас, после трех месяцев усилий Роскомнадзора, наступил "идеальный момент" для того, чтобы начать контактировать с владельцами Telegram.

Можно найти решения, "которые будут допустимы для всех сторон этой ситуации и которые, с одной стороны, решат задачи безопасности, с другой стороны, не приведут к окончательному закрытию действия этого сервиса на территории РФ", цитирует Пескова РИА Новости.

Он добавил, что сейчас существует "простор для таких договоренностей".

Напомним, Роскомнадзор начал борьбу с Telegram 16 апреля, сразу после официального решения Таганского районного суда Москвы, который дал санкцию на блокировку месенджера за отказ предоставить ключи дешифровки Федеральной службе безопасности (ФСБ).

В попытке остановить работу мессенджера Роскомнадзор закрыл доступ к миллионам IP-адресов, которые использовались для обхода блока.

По данным Филиппа Кулина, основателя сайта "Эшер II", который мониторит реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора, пик блокировок пришелся на май. Тогда были недоступны почти 18 миллионов IP-адресов одновременно. В начале июля эта цифра снизилась до 3,7 миллиона, из которых 3 млн принадлежат компании Amazon.

На сбои в работе указали более 400 российских интернет-ресурсов. Они пожаловались на блокировку по горячей линии Роскомнадзора, которую ведомству пришлось открыть в конце апреля. Помимо этого, пользователи отмечали проблемы в работе поисковиков и отдельных сервисов Google и "Яндекса". Под атаку ведомства попали и отдельные страницы. Так, недоступными оказались полсотни доменов сервиса Netflix, сайт "Красного Креста", а также страница знаменитого американского философа Ноама Хомского.

Несмотря на блокировки, мессенджер по-прежнему работает. Точную аудиторию Telegram в России оценить трудно: компания не открывает доступ к этим данным. Судя по аналитике Mediascope (она учитывает только данные по жителям 12-64 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек), в апреле, до блокировки приложения Роскомнадзором, мессенджером на мобильных телефонах пользовались более 3,7 млн человек. В мае эта цифра составила 3,6 млн.