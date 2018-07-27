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В Воронеже прошли два митинга против повышения пенсионного возраста

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  • 27.07.2018, 12:15
Фото: Lena Dudukina

На улицы вышли даже те политсилы, которые много лет поддерживали режим Путина.

26 июля в Воронеже с часовой разницей прошли два санкционированных митинга против повышения пенсионного возраста – у Цирка и на Адмиралтейской площади. Первый был организован КПРФ при поддержке мэрии, второй – представителями несистемной оппозиции. По приблизительным подсчетам, митинги собрали примерно 1300-1500 и 500-800 человек соответственно, сообщает корреспондент Радио Свобода.

На первой акции было собрано несколько сотен подписей для «Листа всенародного опроса» («Поддерживаете ли Вы законопроект об увеличении возраста выхода на пенсию?» – «нет»). На второй устно приняли резолюцию “против проведения пенсионной реформы до тех пор, пока в России не начнет расти экономика”.

По словам правозащитницы Натальи Звягиной, митинг КПРФ стал первым в Воронеже за долгие годы, который был информационно поддержан мэрией.

Во втором митинге – на Адмиралтейской площади – приняли участие воронежские сторонники партии «Яблоко» и Алексея Навального, а также движение «Солидарность» и либертарианская партия.

Участники митинга акцентировали внимание не только на пенсионной реформе, но и требовали перемен в самой системе государственной власти – отставки президента и правительства, а также люстрации действующих чиновников. На акции был использован режим свободного микрофона – любой желающий мог выразить свое отношение по теме акции. Таковых нашлось немало, из-за чего митинг завершился затемно.

Правительство России предлагает поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 63 лет – для женщин. В минувшую пятницу президент Владимир Путин впервые прокомментировал пенсионную реформу, заявив, что ему не нравится это решение и он готов выслушать его противников, если они «не пиарятся».


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