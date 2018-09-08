Мэр итальянской деревушки предлагает €2000 всем, кто переселится к ним 3 8.09.2018, 20:02

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Желающие переехать получат еще один важный бонус.

Хотели бы начать новую жизнь в новом месте? А представьте себе идиллическую маленькую деревушку, расположенную в живописном горном районе итальянской Лигурии. Мэр деревни Бормида обещает заплатить 2 тысячи евро каждому, кто переедет туда. Новые жители смогут снимать жилье всего за 12,5 евро в неделю, пишет bigpicture.ru.

Горная деревня Бормида находится в провинции Савона на северо-западе Италии, приблизительно в 80 километрах от Генуи. Поселение расположено высоко в горах, но при этом недалеко от моря. Поэтому воздух там очень чистый.

Деревушка была основана еще в Средневековье и может похвастаться удивительными видами и старинной архитектурой.

Однако сегодня это идиллическое поселение насчитывает всего 394 жителя и рискует стать очередным итальянским городом-призраком. Причина такой депопуляции — безработица: многие местные жители уехали из Бормиды в поисках работы.

Чтобы привлечь в Бормиду новых жителей, мэр коммуны Даниэле Гальяно (Daniele Galliano) решил выплачивать денежную компенсацию всем тем, кто решит переселиться к ним. Свою инициативу он обнародовал на официальной странице в Facebook. «Если вы переедете на постоянное место жительства в нашу коммуну, мы заплатим вам две тысячи евро».

Хотя в поселении осталось так мало жителей, тут есть четыре ресторана, библиотека, почта, магазин, семейный отель, аптека и доктор, который приезжает в Бормиду трижды в неделю.

В соседнем городке в 20 километрах от Бормиды находится довольно популярный у туристов ресторан категории Мишлен Locanda dell’Angelo.

Кроме денежного вознаграждения желающие переселиться в Бормиду получат еще один важный бонус: возможность снимать хорошее жилье по очень низким ценам — от 50 до 120 евро в месяц.

К примеру, одно из предложений: аренда дома с кухней, ванной, гостиной, гаражом, кладовой, подвалом и четырьмя спальнями всего за каких-то 50 евро в месяц (12,5 евро в неделю). Для сравнения: аренда дома с двумя спальнями в центре Лондона обойдется примерно в 3 тысячи фунтов в неделю (3900 долларов).

Предложением мэра заинтересовались десятки людей: переехать в горную деревушку уже хотят жители Дании, Индии, Соединенных Штатов, Великобритании, Венгрии и Индонезии. При этом отсутствие работы их нисколько не смущает. Ведь многие могут работать удаленно и поэтому интересуются, есть ли в деревне высокоскоростное подключение к интернету.