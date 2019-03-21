Названы 16 самых необычных пляжей мира 21.03.2019, 9:59

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Иллюстрационное фото

Уникальные уголки Земли выглядят как пейзажи с других планет.

Песчаные пляжи серого, коричневого или даже белого оттенка вполне для нас привычны. Даже скалистые пляжи с острыми утесами, привлекающие самых храбрых авантюристов, встречаются довольно часто. Но есть на нашем голубом шарике такие пляжи, которые выглядят совсем «инопланетно». Эти уникальные уголки Земли — часть удивительной красоты, которую дарит нам природа, пишет bigpicture.ru.

1. Зеленый пляж Папаколеа, Гавайи

Песчаный пляж Папаколеа (также известный как Пляж Зеленого Песка или Махана) расположен около Южного Пункта в районе Каю на острове Гавайского архипелага. Это один из двух уникальных зеленых пляжей в мире (второй находится на Галапагосских островах). Папаколеа получил свою отличительную окраску благодаря минералу оливин, которым богаты здешние породы. Пляж расположен в заливе, наполовину окруженном Пуйу Махана (вулканический конус) и связан с юго-западным рифом Мауна-Лоа. После последнего извержения конус вулкана частично разрушился сам по себе, а после был подмыт океаном.

Пляж имеет два названия, так как иногда его именуют в честь потухшего вулкана, а иногда в честь региона под названием Папаколеа. Этот регион находится около кратера, где обитает множество редких птиц. Пляж окружен пастбищами, и добраться сюда можно только пешком или при помощи транспортного средства, оборудованного полным приводом. Отдыхать здесь небезопасно из-за оползней, о чем предупреждают специальные таблички.

2. Сан Альфонсо дель Мар, Чили

Этот пляж расположен между самым большим искусственным бассейном и самым большим океаном на планете Земля. Сан Альфонсо Дель Мар является неотъемлемой частью одноименного роскошного курорта. Пляж Сан Альфонсо с одной стороны ограничен Тихим океаном, а с другой — бассейном.

Казалось бы — зачем строить такой обширный бассейн прямо на берегу океана? Но чистая вода вместительнейшего бассейна, с постоянной температурой в 26°C, может вполне заменить океан, в котором вода может охлаждаться и до 17°C. К тому же морская вода с ее опасными волнами и течениями, морскими хищниками и прочими неожиданностями явно проигрывает бассейну.

Гостиничный комплекс на центральном побережье Чили напоминает город майя со стилизованными под пирамиды жилыми домами, возвышающимися над колоссальным бассейном с морской водой. Более, чем 1 км длиной, бассейн вмещает приблизительно 66 миллионов галлонов воды, и больше походит на озеро. Самый большой в мире бассейн окружен пляжами белого песка, пальмами и доками для парусных шлюпок, которые бороздят идеально чистую воду глубиной до 35 метров.

3. Пляж Махо, Карибы

Пляж Махо находится на голландской стороне Карибского острова Сен-Мартен, в округе Зинт Маартен. Он известен международным аэропортом принцессы Джулианы, который непосредственно примыкает к пляжу. Прибывающий самолет должен снизиться максимально близко к началу взлетно-посадочной полосы, длина которой составляет всего 2 180 метров. При заключительном подходе авиалайнер пролетает над пляжем на минимальной высоте. Из-за уникальной близости низко пролетающих авиалайнеров, местоположение пляжа Махо очень нравится любителям самолетов. Это одно из немногих мест в мире, где движущиеся самолеты можно рассмотреть в деталях.

Наблюдение за лайнерами с пляжа — популярное времяпрепровождение, потому актуальные расписания взлетов и посадок ежедневно публикуются в большинстве баров и ресторанов на пляже. А у Бара Sunset Bar and Grill есть громкоговоритель, который передает радио-переговоры между пилотами и контрольно-диспетчерским пунктом аэропорта.

При этом существует опасность для людей, стоящих на пляже, что их унесет в воду из-за реактивного потока от самолета. Местные власти предупреждают, что посадка и взлет самолета могут «привести к серьезной травме». Недавно у взлетно-посадочной полосы 10 поставили дополнительную ограду, чтобы люди не держались за главный забор, окружающий взлетно-посадочную полосу.

4. Океанский купол в Японии

Это — искусственный пляж, построенный на курорте Сигайя и расположенный вдоль прибрежного шоссе, недалеко от города Мязаки в Японии. Под куполом есть свой внутренний климат, который искусственно регулируется в течение года.

Океанский Купол, являющийся частью Sheraton Seagaia Resort, достигает 300 метров в длину и 100 метров в ширину и включает в себя искусственный плюющийся пламенем вулкан, искусственный песок, искусственные пальмы и самую большую в мире выдвигающуюся крышу, которая обеспечивает постоянно синее небо, даже в дождливые дни. Температура воздуха тут всегда держится в пределах 30°C, а вода прогревается до 28°C. Вулкан активизируется каждые 15 минут и извергает «огонь» каждый час, при этом невероятные волны накрывают пляж к полному восхищению серфингистов.

Пляж может разместить до 10 тысяч туристов. Сооружение открылось в 1993-м, и число посетителей достигло максимума к 1995-му, достигнув в 1,25 миллиона в год. Океанский Купол был официально закрыт 1 октября 2007 года, для процесса реконструкции и частичного ребрендинга курорта.

5. Пляж Салессия, Корсика

К югу от города Сен-Флоран, на французском острове Корсика, располагается пляж Салессия. Основная особенность этого фантастического, плавно уходящего в море пляжа — это его ослепительно белые пески, прямо из которых к небу поднимаются сосны.

Салессия — один из самых красивых пляжей Корсики. Как и большинство других пляжей в пустыне des Agriates, — это труднодоступное место. Длительная прогулка (12 км) позволяет насладиться красотами невероятного серебристо-белого песка и прозрачной воды, окруженной дюнами. Кроме того, сюда можно добраться на лодке из гавани Св. Флорана. Еще одна из особенностей Салессии — это коровы, которые часто норовят прилечь рядом с любителями позагорать. У этих рогатых местных жительниц есть привычка гулять по пляжу весь год, в том числе и во время летнего сезона, когда тут полно туристов.

6. Розовые песчаные пляжи Бермуд

Бермудские пляжи славятся своим уникальным розовым песком, очень редко встречающимся в природе. Его можно найти на острове Бермуда, на отрезке побережья между заливом Ворвик-Лонг и заливом Хорсшу.

В отличии от обычного песка, этот песок имеет невулканическое происхождение — он образовался из остатков раковин и скелетов беспозвоночных, таких как кораллы, моллюски и так далее. А такой необычный оттенок песку придают микроскопические коралловые насекомые Фораминифера. Они сбрасывают свои розоватые раковины в воду, когда умирают, и волны приносят их к берегу, смешивая с песком.

Бермуды — одна из самых северных областей в Западном полушарии, в котором встречаются коралловые рифы. Здесь четко прослеживается контраст розового песка, бирюзовой воды между береговой линией, отдаленными рифами, и темно-синим океаном в отдалении. Песок на Бермудах исключительно прекрасен. Местные пляжи часто используются для свадебных церемоний. Большинство из них находится на Южном Берегу, но некоторые располагаются и на севере.

7. Плая де Галпиюри, Испания

Плая де Галпиюри (Playa de Gulpiyuri) — это уникальный пляж без моря. Он представляет собой живописный оазис, небольшой водоем в форме ракушки, расположенный посреди травянистого луга близ Льянеса, небольшого города в северной части центрального побережья Испании.

Примерно 40 метров в длину, пляж Галпиюри расположен в ста метрах от моря и связан с ним с помощью сети подземных туннелей, промытых соленой водой. Вы не увидите здесь вдоль берегов волнующихся океанских волн, но вместо этого живописный оазис окружен красивыми скалами и множеством зелени. Тем не менее, здесь очень часто можно наблюдать приличные волны не только во время сильного ветра, но и когда вода из Бискайского залива начинает поступать через сеть подземных пещер.

Пляж Галпиюри сплошь окружен скалами и множеством яркой зелени, что в сочетании с прозрачной голубовато–бирюзовой водой делает этот уголок по-настоящему райским местом.

8. Горячий пляж в Новой Зеландии

Горячий Пляж расположен на восточном побережье полуострова Коромандель, Новая Зеландия, приблизительно в 12 километрах к юго-востоку от городка Витианга и в 175 километрах от Окленда. Это один из самых необычных пляжей мира.

Он получил свое название благодаря подземным горячим источникам, которые проникают через песок во время приливов. Реки горячей воды, что текут под пляжем, впадают в океан и становятся заметными только во время отлива. Именно в это время тут собирается самое большое количество нетерпеливых исследователей, жаждущих окунуть руки в обжигающую воду. Однако, можно обойтись и без этого. Стоит просто выкопать на пляже неглубокую ямку и опустить туда ноги или руки. Многие приносят с собой лопаты и ведра, которые также можно взять напрокат в находящемся неподалеку от пляжа магазине.

Горячий Пляж — популярное место отдыха, как для местных жителей, так и для туристов, посещающих Новую Зеландию. Число посетителей составляет примерно 700 тысяч в год, что делает Горячий пляж одной из самых популярных геотермических достопримечательностей в регионе.

9. Плайя-дель-Амор – скрытый пляж острова Мариета, Мексика

Прошло уже более тысячи лет с тех пор, когда в бухте Бандерас, благодаря вулканической активности, сформировался остров Las Marietas, который может по праву называться райским уголком на земле. Заветной мечтой каждого туриста, посещающего этот остров, является Скрытый Пляж. Для ее осуществления они должны преодолеть короткий туннель, ведущий к этому ошеломляющему пляжу.

Защищенный от внешнего мира, скрытый пляж Островов Мариета — это отдельный мир. Вода вдоль скрытого пляжа совершенно прозрачная и чистая. Среди морской дикой природы здесь можно наблюдать горбатых китов, морских черепах и дельфинов — это лишь несколько самых значительных примеров обитающей здесь морской фауны. Ведь зкологическое разнообразие островов поражает воображение.

Плайя-дель-Амор такое невероятно красивое место, что, когда первые фотографии появились в Интернете, большинство людей даже не поверили, что такое место существует в реальной жизни. Целый ряд туроператоров предоставляют однодневные поездки в это экологическое чудо. Путешественников обычно привозят к этим местам на моторном катере, чтобы они могли вдоволь накупаться и отдохнуть в этом удивительном месте.

10. Дикий пляж Лоанго, Габон

Этот пляж расположен в Западном Габоне в Национальном парке Лоанго. Парк простирается на километры девственного побережья, где гуляют и купаются всевозможные животные, такие как слоны, гориллы, свиньи, буйволы и бегемоты. Кроме того, в здешней акватории живет значительная популяция китов, касаток и дельфинов.

Дикий засаженный деревьями пляж — одно из нескольких мест в мире, где у диких животных все еще есть доступ к морю, и одно из последних мест на Земле, где можно увидеть, купающихся в море гиппопотамов. Буффало и стада слонов пасутся на прибрежных полях и блуждают по пляжу. Иногда на растущих на побережье деревьях можно заметить даже семейства горилл. Просторы пляжа обеспечивают прекрасную среду обитания для мигрирующих птиц.

С запретом на охоту в парковой зоне животные Лоанго быстро привыкли к присутствию людей. Тихие прогулки с гидом предоставляют туристам уникальную возможность увидеть горилл, шимпанзе, обезьян, дукеров и сотни лесных птиц.

11. Пляж-аэропорт Барра, Шотландия

Аэропорт Барры — вероятно, единственный аэропорт в мире, где самолеты приземляются прямо на пляж. Взлётно-посадочные полосы аэропорта расположены прямо на пляже залива Traigh Mhòr. Небольшая глубина залива и достаточная протяжённость дают возможность для взлёта и посадки небольших самолётов.

Пляж разделён на три взлётно-посадочные полосы в среднем по 800 метров длиной, отмеченных деревянными колышками. В ночное время полёты не производятся, так как аэропорт не предназначен для ночных полётов. Однако, когда требуется совершить экстренный взлёт или посадку, путь самолёту освещается с помощью фар автомобилей, а вдоль полосы раскладываются светоотражающие ленты.

К тому же, Барра, вероятно, — это единственный аэропорт, в котором расписание полётов составляется по времени приливов и отливов, так как во время прилива взлётно-посадочная полоса полностью скрывается под водами Северного моря.

Само собой разумеется, при желании можно полежать на пляже Аэропорта. Но тут есть знак, который предупреждает: «Держитесь вдали от пляжа, когда самолеты совершают посадку и взлет».

12. Пляж Чандипур, Индия

Вы когда-нибудь видели, как море исчезает прямо на глазах? Уникальное явление, когда море отступает на целых 5 километров, можно ежедневно наблюдать на пляже Чандипур в восточной Индии. Это зрелище приводит в восторг зрителей, которые в буквальном смысле идут за морем.

Во время отлива дважды в день туристы могут исследовать морское дно, полное раковин и небольших красных крабов. Отлив оставляет после себя ракушки, крабов и другую морскую живность, которую всегда интересно рассматривать. Пляж окружают песчаные дюны и заросли казуарин. Купаться можно во время прилива, он происходит дважды в день.

13. Скала деи Турки, Италия

Белоснежное скалистое побережье Скала-дей-Турки (Scala dei Turchi), расположенное на юге Сицилии, уникально разнообразием форм: объемные выступы напоминают природную лестницу, ступени которой ведут к побережью. Здесь нет строгих линий и форм; плавные очертания скал мягко опоясывают побережье. Легенда гласит: в древние времена турецкие пираты пришвартовали свои корабли у скалистых берегов Сицилии и, спасаясь от штормов, нашли приют в защищенных от ветра выступах.

Возвышающиеся над Средиземным морем скалы состоят из мергеля — известково-глинистого белого осадочного камня. Широкие каменные выступы, спускающиеся к побережью, стали результатом воздействия ветров и дождей, тысячелетиями оказывавших влияние на горную породу.

14. Пляж катящихся камней, Калифорния

На калифорнийском побережье находится город под названием Мендосино. Он знаменит своим Пляжем катящихся камней.

Кажется, что собранные на пляже тысячи камней округлой формы собрались бросить вызов водным потокам. Необычность этого ландшафта состоит в том, что эта армия маленьких валунов единообразна по размеру и форме. Они расставлены здесь настолько равномерно, что кажется, к этому приложил руку человек, хотя это совсем не так. Ученые объясняют этот необычный феномен тем, что тысячи лет камни находились под постоянным воздействием волн Тихого океана, что и придало им форму шаров для боулинга.

И хоть это место не может похвастаться большим количеством туристов, его уникальность не поддается сомнению.

15. Стеклянный пляж

Стеклянный Пляж находится в Национальном парке Маккеррикэра около Форт-Брэгга, Калифорния. Он изобилует стеклами, отшлифованными океаном в области береговой линии около северной части города. Собирать стеклышки в парке запрещено. Ежегодно здесь проводится Стеклянный Фестиваль. Тысячи туристов посещают стеклянные пляжи Форт-Брэгга каждый день летом. Большинство все же уносит с собой немного стекла. Из-за этого, и также из-за естественных факторов (волновое воздействие), яркое стекло постепенно исчезает. В настоящее время проводятся попытки восстановить Стеклянный пляж, наполнив его новым стеклом.

16. Лающий пляж на Гавайях.

27-километровый участок национального парка на Гавайях — пляж «Лающие Пески» имеет необычные звуковые свойства. Он известен благодаря своеобразному звучанию кварцевого песка под ногами похожего на собачий лай. По мнению ученых, зерна песка перфорированы крошечными эхо-камерами, которые и издают столь необычный шум.