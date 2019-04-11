Вслед за Лукашенко вице-премьер Петришенко высказался о ремонте нефтепровода 2 11.04.2019, 16:55

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Игорь Петришенко

Власти закроют нефтепровод в ответ на санкции РФ?

Об этом рассказал журналистам по результатам совещания у Лукашенко вице-премьер Игорь Петришенко, пишет БелТА.

«Лукашенко было доложено о ряде моментов, которые связаны с транспортировкой нефти по территории Беларуси. Действующий нефтепровод, который проходит по территории Беларуси, функционирует, но нуждается в дополнительном регламентном обслуживании, потому что эксплуатируется длительное время. Были определенные выводы наших инженеров и технических сотрудников, что этот нефтепровод необходимо было закрыть на регламентные ремонтные работы еще полтора года назад», - отметил вице-премьер.

Он пояснил, что тогда было принято решение не подводить партнеров, а предпринимать меры в процессе функционирования нефтепровода, чтобы не закрывать определенные участки. «Сейчас в связи с подходами, связанными с экологией, элементами зеленой экономики, мы видим, что есть моменты, которые мы не можем реализовать и обеспечить техническое обслуживание этого нефтепровода без определенных участков, чтобы либо ограничить, либо перекрыть (транспортировку по ним). Наши специалисты, инженеры работают над этим. Эта тема тоже была в поле зрения», - добавил Игорь Петришенко.