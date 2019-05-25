Обнаружен загадочный инструмент майя из драгоценного камня 2 25.05.2019, 18:50

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Источник: «Популярная механика»

Инструмент великолепно сохранился и до сих пор может быть использован по прямому назначению.

Ученые из Университета штата Луизиана обнаружили высококачественный инструмент из жадеита и его рукоять там, где когда-то были соляные ямы майя Эк Вей Нал. Удивительно, но он великолепно сохранился и до сих пор может быть использован по прямому назначению. Это первый случай, когда жадеитовый артефакт был найден вместе со своей рукояткой, в данном случае выполненной из розового дерева. Однако тот факт, что его нашли на территории солеварни, оказался для археологов полной неожиданностью, пишет «Популярная механика».

«Высококачественный полупрозрачный жадеит обычно ассоциируется с ритуальной или церемониальной культурой, по крайней мере когда речь идет о майя», поясняет археолог и антрополог Хизер МакКиллоп в своей новой статье. По ее словам, столь ценный и качественный камень обычно не использовался для грубых, утилитарных целей.

А вот и рукоять жадеитового зубила А вот и рукоять жадеитового зубила

Источник: «Популярная механика»

Всего на затопленных руинах древней соляной «промзоны» на юге Белиза было найдено 110 объектов, принадлежавших майя. Соль в те времена добывали путем испарения рассола в кипящих над кострами котлах. В результате образовался целый цех из десяток соломенных кухонь, однако продолжался промысле до 900 года н.э., после чего уровень моря поднялся настолько, что затопил прибрежную область лагуны.

По словам исследователей, добыча соли не была работой легкой и высшие слои населения ей никогда не занимались — поэтому их и удивил столь дорогой инструмент. «На протяжении всего классического периода (300−900 годы н.э.) полупрозрачный жадеит такого качества обычно использовался для уникальных изделий мастеров, как правило ювелирного характера: бляшек, статуэток, сережек и прочих украшений королевской семьи и их окружения», объясняет команда.

Ученые пришли к заключению, что жадеит в качестве материала для соляного зубила был выбран не столько из-за высокой стоимости и статусного значения, сколько из-за твердости и надежности — многочисленные сколы и царапины показывают, что пользовались им очень активно. Вероятно, потребность в соли делала соляные кухни весьма доходным бизнесом, а потому мастера могли позволить себе потратить немалые средства для того, чтобы обеспечить себе комфортные условия работы.