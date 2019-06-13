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Экономист: У Лукашенко нет свободных денег для погашения долгов

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  • 13.06.2019, 9:40
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Пока еще не дефолт, но ситуация серьезная.

Министерство финансов Беларуси заявляет, что с привлечением российского госкредита на 600 миллионов долларов возникли проблемы, хотя, по словам министра Максима Ермоловича, «Беларусь выполнила все условия», пишет «Завтра твоей страны».

А может ли мы обойтись без российских денег?

За последнее время российский премьер-министр и министр финансов соседней страны несколько раз повторили, что вопросы финансирования, как и обсуждение компенсации налогового маневра, будут увязывать с прогрессом в более тесной двусторонней интеграции, отмечает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

— Что будет, если мы не получим эти деньги в этом году?

— Наш бюджет сверстан, исходя из того, что мы эти деньги получим. Они по сути уже распределены и должны были пойти на возврат долгов. Какие тут есть варианты? Например, получить кредит от Китая. Если предположить, что альтернативы не будет, в этом году мы свои долги отдадим, просто окончим год с объемом золотовалютных резервов на 800 миллионов долларов меньше, чем планировали. И будет на конец года не 7,1 миллиарда долларов, а 6,3 миллиарда долларов.

Речь не идет о том, что без этих денег случится дефолт в этом году, но лучше их получить, чем не получить совсем. На самый сложный момент всегда есть самый крайний запасной вариант — кредит Международного валютного фонда.

— Если власти не захотят использовать ЗВР для погашения долгов, могут ли они изыскать для этого средства внутри страны?

— Никаких денег внутри страны нет. Свободные деньги, которые можно пустить на возврат долгов, это ЗВР. Надо понимать, что это не фиксированная величина, поскольку фонд постоянно расходуется на возврат долгов. С другой стороны, он же регулярно пополняется, когда государство в лице Нацбанка или Минфина размещает валютные облигации. Он пополняется также за счет экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а еще когда на валютном рынке происходит чистая продажа валюты. Нацбанк ее выкупает и пополняет ЗВР. Так что там идет постоянная динамика. Покупка валюты на рынке не гарантирована, она имеет место при благоприятной ситуации на валютном рынке, когда суммарно предприятия и население сдают валюты больше, чем покупают.

— Как долго еще население сможет снабжать государство валютой?

— Уже долгое время население сдает валюту. Это связано с тем, что доходы белорусов растут достаточно сдержанно. К тому же, сейчас хранить деньги в рублевых депозитах выгоднее, чем в валютных. В обозримом будущем население останется чистым продавцом валюты, но объемы этой продажи будут плавать, они не гарантированы.

— Собирается ли руководство Беларуси серьезно реагировать на что, что Россия не дает запрошенных и обещанных денег?

— Существует довольно прочная взаимная увязка экономических и политических вопросов, а это очень плохо. И тут не надо, наверное, обижаться на российского министра финансов, поскольку в России это вопрос не его компетенции: давать Беларуси деньги или нет, решается на уровне президента. Достаточно часто за последние 20 лет политические трения между руководством Беларуси и России выливались в экономические проблемы. Возникали вопросы цен на нефть, на газ, поставок мяса и молочки.

Россия хочет получить за оказание помощи Беларуси что-то «ощутимое» — это более тесная интеграция, но детали того, что под этим понимается, ни российское, ни белорусское руководство раскрывать упорно не хотят.


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