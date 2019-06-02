Хлор-мажор

Крупные российские чиновники говорят о «целенаправленной диверсии» на «Дружбе».

Поставки кондиционной нефти потребителям южной ветки нефтепровода «Дружба» полностью восстановлены 29 мая, северная нитка должна заработать 10 июня. Таким образом, самый масштабный кризис за всю историю экспортных поставок российской нефти близится к завершению. «Ъ» разбирался, почему подобная ситуация стала возможной, как ее планируется урегулировать и кто заплатит за причиненный ущерб.

Чистая российская нефть 29 мая поступила на венгерский приемно-сдаточный пункт «Фенешлитке», тем самым перебой поставок длиной в месяц для потребителей на южной ветке нефтепровода «Дружба» завершился. Но северная «Дружба» все еще простаивает, а вопрос компенсаций за инцидент с загрязнением нефти хлорорганикой далек от разрешения. «Сейчас все смотрят друг на друга в поисках ответственного»,— заявил 29 мая глава Total Патрик Пуянн, отвечая на вопросы акционеров на годовом собрании. Принадлежащий Total НПЗ Leuna в Германии, который получает нефть по северной ветке «Дружбы», работает на половинной мощности, и «упоминаются существенные суммы» компенсаций — $15 за баррель, добавил он.

Первый кризис за полвека

Российская система транспорта нефти на экспорт всегда считалась абсолютно надежной. Нефтепровод «Дружба», который доставляет нефть из Татарстана на 3 тыс. км на запад — до немецкого Шведта на севере и хорватского Омишаля на юге, бесперебойно работал 55 лет, даже во время Пражской весны 1968 года и распада СССР в 1991 году. С этой точки зрения события апреля 2019 года выглядят из ряда вон выходящими. Не геополитика, а сугубо техническая проблема — загрязнение хлорорганическими соединениями, а именно дихлорэтаном — привела к полной остановке поставок в Беларусь и Венгрию почти на три недели, в Чехию и Словакию — на месяц, а отгрузки в Польшу и Германию пока так и не возобновились.

Формально кризис начался 19 апреля, когда «Белнефтехим», оперирующий Мозырским НПЗ в Беларуси (см. карту), заявил о резком росте содержания хлорорганики в нефти. Это очень опасно для оборудования НПЗ, поскольку при росте температуры выше 150°C дихлорэтан разлагается и в условиях избытка водорода (на установках гидроочистки, риформинга и т. д.) дает соляную кислоту.

Мозырский НПЗ снизил загрузку и перевел часть установок в режим рециркуляции. Однако на тот момент масштаб проблем еще не был очевиден. На следующей неделе стало понятно, что дихлорэтаном загрязнены огромные объемы нефти как в северной и южной ветках «Дружбы», так и нефтепроводе БТС-2, который идет к перевалочному терминалу в Усть-Луге на Балтике.

Поставки по северной ветке «Дружбы» через Адамову Заставу на польско-белорусской границе встали 25 апреля, по южной ветке — 26 апреля. Затем хлорная нефть из российского участка «Дружбы» была вытеснена в резервуары, а из БТС-2 — в танкеры в Усть-Луге. В результате уже 2 мая чистая нефть начала поступать в Беларусь, 11 мая прокачку по своей территории возобновила Украина, 29 мая (в тестовом режиме — с 17 мая) — Венгрия, 22 мая — Словакия, 27 мая — Чехия.

Таким образом, южная ветка «Дружбы» практически вернулась к нормальной работе, хотя на территории Венгрии и особенно Украины загрязненная нефть еще долго будет храниться в резервуарах. Но поставки по северной ветке так и не возобновились.

Речь идет не об ошибке

Ясного ответа на вопрос, как стало возможным попадание дихлорэтана в трубопроводы «Транснефти», до сих пор нет. Традиционно качество нефти в системе обеспечивалось прежде всего самодисциплиной нефтяников. Специалисты «Транснефти» в ежедневном режиме проверяют базовые показатели качества нефти на каждом узле приема: плотность, содержание серы, содержание воды и др. Если нефть не соответствует ГОСТу, «Транснефть» прекращает ее прием — для крупных нефтекомпаний, которые сдают на одном узле тысячи тонн нефти в сутки, такой простой означает большие убытки. И схема в целом успешно работала на протяжении многих лет.

Сбой произошел на узле в Самарской области, принадлежащем ООО «Нефтеперевалка», которое принимает нефть четырех малых производителей. Их меньше контролируют, потому что сдаваемые объемы не способны оказать существенное влияние на качество нефти в системе, говорят собеседники “Ъ”. Масштаб текущих проблем сделало возможным то, что загрязняющим веществом оказался сильный растворитель дихлорэтан — его присутствие крайне нетипично для нефти (в ней хлорорганики быть не должно), поэтому «Траснефть» берет пробы на хлорсодержащие соединения только раз в десять дней.

По официальной версии, которую обнародовал Следственный комитет РФ, руководители ООО «Нефтеперевалка» и связанных с ним компаний похищали нефть, сдаваемую на узле, а для того чтобы скрыть хищения, закупили на рынке нефть с высоким содержанием хлорорганики.

Один из фигурантов дела Роман Трушев, ранее владевший узлом слива нефти, в интервью «Ъ» опровергал версию следствия. Она, действительно, не вполне объясняет масштаб загрязнения — по данным “Ъ”, исходно в трубу было слито всего 300 тонн загрязненной нефти. Чтобы вызвать наблюдаемый уровень загрязнения, концентрация дихлорэтана в этом объеме должна была составлять 30–50%.

Большинство источников «Ъ» сходятся во мнении, что такое содержание дихлорэтана «не может объясняться никакими разумными соображениями».

Его использование, например, для очистки призабойной зоны скважин или повышения нефтеотдачи в таких количествах, во-первых, не требуется, а во-вторых, делает саму процедуру экономически неэффективной: дихлорэтан стоит в десять раз дороже нефти. «Если хотели скрыть пропажу нефти, проще было воды налить»,— констатирует собеседник «Ъ».

В результате на удивление большое число нефтяников и даже крупных чиновников полагают, что речь идет не об ошибке, а о «целенаправленной диверсии».

Загрязняющее вещество подобрано очень удачно для того, чтобы не быть обнаруженным при стандартной проверке, но оказать большое влияние на качество нефти, подчеркивают собеседники «Ъ». Примечательно и место вброса — после этого узла на протяжении 1,3 тыс. км «Дружбы» не стоит ни одного НПЗ, вплоть до Мозыря в Беларуси, поэтому масштаб проблемы «Транснефть» смогла осознать только спустя неделю.

Кроме того, очищать нефть от хлорорганики очень сложно, по сути единственным способом борьбы с нею в трубе можно считать размешивание в большом объеме чистой нефти, чтобы концентрация упала до приемлемой (обычно 1–3 ppm при максимальном уровне по ГОСТу 10 ppm). «Это инстинктивная реакция как «Транснефти», так и переработчиков: если есть хлор, давайте размешаем. Но в данном случае эта стандартная мера только усугубляла ситуацию, поскольку исходный масштаб загрязнения оказался больше, чем кто-либо мог предположить»,— говорит собеседник «Ъ».

Всего, по оценкам «Траснефти» и источников «Ъ» на рынке, оказалось загрязнено около 4,3 млн тонн нефти — примерно 2% от общего годового объема экспорта по системе.

В том числе по северной «Дружбе» в Польшу и частично Германию ушло и было принято по актам потребителями 690,5 тыс. тонн нефти, по южной «Дружбе» в Венгрию, Словакию и Чехию — еще 700 тыс. тонн. В Беларуси остается 1,3 млн тонн нефти. Наконец, из Усть-Луги с 24 апреля по 7 мая отгружено, по словам собеседников «Ъ», около 18 танкеров с загрязненной нефтью (в целом около 1,6 млн тонн) в основном в адрес трейдеров. Из этих отгрузок восемь пришлись на «Роснефть», пять — на казахстанскую нефть, прокачиваемую транзитом (власти Казахстана оценивали объем загрязнения в 600 тыс. тонн), три — на «Сургутнефтегаз», и один — на «РуссНефть». В компаниях эти данные не комментируют.

Проще всего оказалось решить вопрос с южной веткой «Дружбы». «Укртранснафта» согласилась закачать в свои хранилища на несколько месяцев 600–700 тыс. тонн загрязненной нефти. Российские собеседники «Ъ» отмечают «очень конструктивную позицию» украинской стороны, несмотря на многолетний конфликт Москвы и Киева. Также венгерская MOL согласилась выкачать в свои хранилища 100 тыс. тонн загрязненной нефти. В результате удалось освободить одну нитку системы для чистой нефти, которая уже дошла до всех стран на южной ветке «Дружбы». Предполагается, что загрязненную нефть будут постепенно подмешивать в поток чистой нефти, это займет месяцы.

По данным «Ъ», согласованная 23 мая схема очистки белорусской системы от загрязненной нефти будет выглядеть следующим образом. На данный момент Мозырский НПЗ получает чистую нефть по «Дружбе-2», в «Дружбе-1» находится некондиционная нефть. Предполагается, что после освобождения резервуарных парков Мозырского НПЗ от некондиционной нефти, которая будет откачена в Россию (на Унечу и в «Дружбу-1»), чистая нефть станет прокачиваться по одной из трех ниток северной «Дружбы» в направлении Адамовой Заставы (граница с Польшей). Так как Адамова Застава не принимает нефть из «Дружбы», чистая нефть станет выдавливать некондиционную нефть из двух других ниток северной «Дружбы» реверсом в сторону Мозыря и далее в «Дружбу-1», пока загрязненная нефть также не окажется на территории РФ (см. карту).

В России она будет храниться (большей частью в трубе) и постепенно подмешиваться в чистый поток так, чтобы концентрация хлорорганики в исходящем потоке не превышала 2–3 ррм. Такая схема позволит к 10 июня освободить две нитки северной «Дружбы» от загрязненной нефти и начать поставку чистой нефти в Польшу и далее в Германию (чтобы нефть дошла до Германии, потребуется еще семь–десять дней). Предполагается, что поляки будут также постепенно подмешивать находящуюся на их территории загрязненную нефть в чистую. По словам собеседника «Ъ», «Транснефть» со своей стороны грязную нефть в «Дружбу» пока подмешивать не будет, дав европейским коллегам возможность первыми от нее избавиться.

Далее, до конца июля, состоится очистка участка Унеча—Полоцк — чистая нефть будет подана в Унече и выдавит грязную нефть из этого участка в нефтепровод Невель—Полоцк. Российская сторона взяла на себя обязательства очистить его от грязной нефти в течение года. Параллельно «Транснефть» будет вывозить хлорную нефть из Унечи в Новороссийск и, возможно, другие экспортные порты, чтобы подмешивать ее там в экспортные грузы в концентрации в пределах 3–4 ppm. С 1 июля ГОСТ по содержанию хлорорганики ужесточается до 6 ppm, это замедлит процесс. Вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов заявил «Ъ», что полное избавление от хлорной нефти займет шесть–восемь месяцев.

Основные сложности с возобновлением поставок по северной «Дружбе» связаны с позицией Польши. По словам одного из источников «Ъ» в правительстве, уже зная о наличии проблемы с хлором и после встречи 26 апреля, на которой с участием польских коллег была одобрена первая «дорожная карта», Варшава начала разбавлять поступившую нефть чистой и теперь озвучивает в прессе объемы загрязненной нефти более чем в 1 млн тонн.

По мнению чиновника, так Польша хочет надавить на Россию в вопросе компенсаций. «Теперь полякам предстоит хранить этот объем грязной нефти у себя, мы готовы обсуждать компенсацию за тот объем, о котором шла речь изначально, который пересек границу»,— говорит источник “Ъ”. Он подчеркивает, что к 10 июня чистая нефть подойдет к границе Польши, и если поляки не станут ее брать, то «будут выглядеть странно, особенно учитывая, что действовавшие конструктивно белорусы, венгры и словаки уже получают нефть».

Собеседник «Ъ» признает, что, если поляки не будут принимать нефть, российским нефтяникам придется платить штрафы за недопоставку. Но, по его словам, это суммы «небольшие — несколько центов с барреля», потери польских НПЗ будут выше.

Компенсировать лишь «справедливый» уровень расходов

Проблема компенсаций с самого начала кризиса стала центральной, и не все ее аспекты до сих пор ясны. Российское правительство заявило, что все потери покроет «Транснефть». Проще всего ситуация с отгрузками из Усть-Луги — эти танкеры забрали трейдеры, некоторые объемы уже проданы, скидка составила в среднем $10 за баррель, говорят собеседники «Ъ» на рынке. Большая часть объемов пойдет в Китай, где есть значительные резервуарные мощности для смешивания. Предполагается, что трейдеры по итогам сделок сообщат российским нефтяникам, какая в итоге получилась скидка, и те перевыставят убытки «Транснефти».

В отношении нефти, которая должна была быть поставлена в дальнее зарубежье по «Дружбе», переговоры по размеру скидки продолжаются. По словам двух собеседников «Ъ», зарубежные контрагенты хотят от российских компаний существенных скидок, вплоть до $20 за баррель. Но источник «Ъ» в правительстве подчеркивает, что российская сторона будет компенсировать только «справедливый уровень расходов, понесенных в связи с ситуацией». Фактически это расходы на хранение загрязненной нефти в течение срока подмешивания к чистой и на покупку нефти из других источников, если та стоила дороже Urals. Косвенные расходы, возникающие из-за простоя НПЗ и связанных с этим потерь, уточняют собеседники «Ъ» на рынке, российские компании по условиям договоров поставки нефти возмещать не обязаны.

Наконец, есть вопрос с загрязненной нефтью, оставшейся в Беларуси. По данным «Ъ», обсуждается схема, в рамках которой этот объем будет объявлен технологической нефтью «Транснефти», а взамен Минск получит чистую нефть, которую та купит сама у нефтяников (пропорционально их долям грязной нефти) по рыночной цене.

Таким образом, все дальнейшие операции по размешиванию 1,3 млн тонн грязной нефти и ее постепенной продаже в рынок окажутся проблемой «Транснефти». Монополия, вероятно, понесет потери, но их уровень сейчас сложно оценить — теоретически, если цены на нефть вырастут, она может даже заработать.

Также остается открытым вопрос компенсаций за утраченный транзит трубопроводным операторам Беларуси и Польши — нет уверенности, что «Транснефть» сможет нагнать до конца года контрактный объем. Годовой план поставок на НПЗ в Беларуси еще может быть выполнен, поэтому рано говорить о компенсации их частичного простоя. Россия также готова компенсировать ущерб оборудованию Мозырского НПЗ, связанный с использованием некондиционной нефти (его еще предстоит обосновать).

В целом с экономической точки зрения потери для «Транснефти» будут, видимо, весьма умеренными, особенно если сравнивать их с репутационными потерями и масштабом кризиса. Так, если усредненная «скидка» на весь объем загрязненной нефти составит $10 за баррель, то «Транснефти» придется компенсировать примерно $315 млн — это всего 9% чистой прибыли компании за 2018 год (224 млрд руб.). Поэтому неудивительно, что первый вице-премьер Антон Силуанов не видит необходимости в снижении дивидендов «Транснефти», а сама компания, согласно ее заявлению, решила об этом не просить.

«Система не сработала»

Подобного масштаба кризис не мог пройти бесследно для руководства «Транснефти». Публичная реакция Владимира Путина была довольно жесткой — на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым 30 апреля президент однозначно возложил ответственность за случившееся на «Транснефть», заявив, что «система не сработала», а «ущерб для нас и экономический, и материальный, да и имиджевый очень серьезный». На этом фоне появились многочисленные слухи об отставке господина Токарева, однако никаких подтверждений этим слухам “Ъ” найти не удалось, во всяком случае оформленных в виде каких-либо документов. Большинство собеседников «Ъ» полагают, что если отставка и произойдет, то точно не во время кризиса. До сих пор источники “Ъ” предполагали, что Николай Токарев покинет «Транснефть» после истечения действующего контракта в 2020 году.

Тем не менее источники «Ъ» ожидают увеличения давления со стороны «Роснефти», учитывая давнюю неприязнь между господином Токаревым и Игорем Сечиным. Именно «Роснефть» с точки зрения абсолютных объемов потерь сильнее всего пострадала от ситуации с «Дружбой», это дает господину Сечину повод жаловаться в правительство и президенту на руководство «Транснефти». По словам источников “Ъ”, такие жалобы уже поступали, их эффект неизвестен.