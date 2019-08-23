«Европейская Беларусь» формирует инициативные группы для участия в избирательной кампании 2 23.08.2019, 13:46

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Чем больше нас будет, тем громче будет звучать наш голос.

Активисты «Европейской Беларуси» примут участие в парламентской кампании. Об этом говорится в заявлении, текст которого приводит сайт Сharter97.org:

- В Беларуси началась парламентская кампания. Власти рассчитывают провести ее по своему сценарию - без участия реальных противников диктатора и без честного подсчета голосов. Нас вновь попытаются лишить права выбора.

Наша цель - реализовать свой сценарий. Именно поэтому активисты «Европейской Беларуси» примут участие в парламентской кампании.

Нашим посланием станет:

- отставка диктатора, проведение свободных выборов и смена власти на всех уровнях;

- обеспечение достойной работы для белорусов на родине;

- закрытие АЭС в Островце.

Мы участвуем в кампании, чтобы защитить свою свободу и создать нормальную европейскую страну, чтобы вернуть нам наше государство. Этого мы можем добиться только вместе.

Главная задача на сегодняшний день - создание инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты, сбор подписей и регистрация кандидатов в окружных избирательных комиссиях. Чем больше нас будет, тем громче будет звучать наш голос.

Гражданская кампания «Европейская Беларусь» и наши соратники по Белорусскому Национальному Конгрессу выдвигают своих кандидатов в депутаты в Минске, всех областных центрах и крупных городах страны. Нам нужна ваша помощь в каждом из этих населенных пунктов.

Присоединяйтесь!

Наш контактный телефон / телеграм / вайбер: +375 29 5494923.

Жыве Беларусь!