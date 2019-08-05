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Цели БНК: смена власти, закрытие АЭС, достойная работа в Беларуси

  • 5.08.2019, 10:54

Белорусский Национальный Конгресс назвал свои приоритеты.

Об этом говорится в заявлении Рады БНК, принятой в Минске 3 августа. Пресс-служба Белорусского Национального Конгресса публикует текст заявления:

Защитим независимость, благополучие и свободу!

Ближайшее время - решающее для нашей страны. Режим ведет переговоры о сдаче независимости Беларуси. Неоднократно звучала информация о том, что диктатор одновременно с «парламентскими выборами» планирует провести референдум, результатом которого может стать продление его полномочий, изменение Конституции или окончательная потеря суверенитета.

Вместе с политическим кризисом нарастает кризис экономический. Зарплат и пенсий большинства граждан страны не хватает для обеспечения нормальной жизни. Уже сегодня сотни тысяч наших соотечественников вынуждены уезжать за границу в поисках работы для того, чтобы прокормить свои семьи.

Политические и экономические проблемы обусловили возможность экологической катастрофы. В этом году запланирован запуск атомной электростанции в Островце. Ее строительство сопровождалось многочисленными нарушениями и авариями, информацию о которых власти скрывали от людей. Островецкая авантюра - прямая угроза существованию народа, который до сих пор страдает от последствий взрыва на Чернобыльской АЭС.

Белорусский Национальный Конгресс использует «парламентскую кампанию» для достижения своих целей. Мы требуем:

- свободных выборов и смены власти на всех уровнях;

- достойной работы за достойный заработок для белорусов на Родине;

- отмены решения по запуску АЭС и ее закрытия.

Мы будем защищать нашу свободу и независимость. Как через уличные акции, так и другими доступными методами. Мы имеем реальный план по достижению наших целей в ближайшее время. Мы освободим страну и вместе построим новую успешную Беларусь.

Власть - народу!

Жыве Беларусь!


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