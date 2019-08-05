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Ученые рассказали о плюсах двуязычия для человека

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  • 5.08.2019, 20:44
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Ученые рассказали, как владение двумя языками влияет на умственную деятельность.

Исследователи из Юлихского центра провели эксперимент и выяснили, что постоянная практика общения на двух языках улучшает работу мозга и позволяет сохранить психическое здоровье. Об этом сообщает Inforeactor.

Для исследования специалисты отобрали 224 добровольца, которые владели только одним языком, и 175 человек, свободно общавшихся на двух языках.

При помощи МРТ специалисты исследовали у участников эксперимента объем серого вещества в задней нижней левой лобной доле и в левой теменной доле. Эти области мозга отвечают за понимание и воспроизводство речи.

По словам ученых, освоение нового языка анатомически проявляется в виде «более тесного сцепления областей» серого вещества и более выраженных линиях связи в белом веществе. Таким образом, обмен информацией между областями мозга улучшается, что позволяет сохранить психическое здоровье в старости.

В дальнейшем ученые хотят исследовать, как влияет изучение третьего языка на умственную деятельность людей преклонного возраста.


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