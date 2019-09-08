закрыть
8 сентября 2019, воскресенье, 14:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Минске проходит первый пикет «Европейской Беларуси»: онлайн-трансляция

6
  • 8.09.2019, 13:10
  • 2,475
В Минске проходит первый пикет «Европейской Беларуси»: онлайн-трансляция

Активисты вышли на пикет по сбору подписей.

В Минске проходит первый пикет гражданской кампании «Европейская Беларусь». Активисты кампании вышли в центр столицы для сбора подписей за выдвижение кандидатами на «парламентских выборах» представителей «Европейской Беларуси» и Белорусского Национального Конгресса, сообщает пресс-служба БНК.

«Ну что, стартуем? Первый предвыборный пикет «Европейской Беларуси». Минск, площадь Якуба Коласа, выход к Комаровскому рынку», - написал в «Фейсбуке» координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель.

Для регистрации кандидата на «парламентских выборах» необходимо собрать 1000 подписей в его поддержку.

Напомним, «Европейская Беларусь» заявила о том, что формирует инициативные группы для участия в избирательной кампании и призвала граждан страны входить в их состав. Контактный телефон / телеграм / вайбер: +375 29 5494923.


популярное за неделю

Мнение

Часы без кукушки
Часы без кукушки Ирина Халип
Пролог к люстрации
Пролог к люстрации Галина Сидорова
«Даяры» дзвюх сістэм
«Даяры» дзвюх сістэм Сяргей Законнікаў
Визит Болтона в Минск: есть один любопытный нюанс
Визит Болтона в Минск: есть один любопытный нюанс Валерий Карбалевич