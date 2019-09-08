В Минске проходит первый пикет «Европейской Беларуси»: онлайн-трансляция 6 8.09.2019, 13:10

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Активисты вышли на пикет по сбору подписей.

В Минске проходит первый пикет гражданской кампании «Европейская Беларусь». Активисты кампании вышли в центр столицы для сбора подписей за выдвижение кандидатами на «парламентских выборах» представителей «Европейской Беларуси» и Белорусского Национального Конгресса, сообщает пресс-служба БНК.

«Ну что, стартуем? Первый предвыборный пикет «Европейской Беларуси». Минск, площадь Якуба Коласа, выход к Комаровскому рынку», - написал в «Фейсбуке» координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель.

Для регистрации кандидата на «парламентских выборах» необходимо собрать 1000 подписей в его поддержку.

Напомним, «Европейская Беларусь» заявила о том, что формирует инициативные группы для участия в избирательной кампании и призвала граждан страны входить в их состав. Контактный телефон / телеграм / вайбер: +375 29 5494923.