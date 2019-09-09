Ирина Халип: Природный оптимизм подсказал мне, что пора действовать 6 9.09.2019, 14:15

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Ирина Халип

Людям надо объяснить, что нас много.

Известная белорусская журналистка Ирина Халип заявила об участии вместе с гражданской кампанией «Европейская Беларусь» в политической кампании осенью этого года. Ее инициативная группа зарегистрирована в Партизанском избирательном округе №110 в Минске.

О своем решении Ирина Халип рассказала в интервью Charter97.org.

- Почему вы решили принять участие в «избирательной кампании»?

- Давайте сразу уточним некоторые формулировки.

Мы не можем говорить об «избирательной кампании», потому что у нас нет «выборов». Мы не можем говорить о «парламентской кампании», потому что у нас нет действующего, легитимного «парламента» как законодательной ветви власти.

Я бы формулировала это так: я участвую в политической кампании. И участвую я в ней потому, что уже не осталось сил смотреть на все, что происходит вокруг.

Ситуация в Беларуси становится хуже с каждым годом: декрет о «тунеядцах», закон об «отсрочках», какие-то нелепые фантазии насчет «ИТ-страны» и Илона Маска, в которых материализуются и дарят в Дроздах «Теслы». В стране происходит что-то совершенно абсурдное.

И может быть, даже было бы достаточно оставаться просто журналистом, писать свои колонки, высмеивать то, что происходит, или наоборот — разоблачать. Но я вижу, что народ практически утратил надежду — еще не до конца, но это чувство безнадежности становится сильнее с каждым днем.

А мой природный оптимизм не дает мне смириться с тем, чтобы ситуация оставалась такой, как есть, или становилась еще хуже.

Кроме того, угроза для независимости Беларуси стала серьезной, как никогда. Если раньше — три, пять, десять лет назад — об этом говорили как о гипотетической угрозе, то сейчас уже все стало совершенно очевидным. И в этой ситуации просто уже нельзя сидеть и молчать, либо сидеть и говорить — пришло время действовать.

Людей надо пробуждать. Людям надо помочь. Людям надо объяснить, что они не одни. Нас много — тех, кого не устраивает то, что происходит. Мы должны быть вместе и вместе изменить ситуацию — поодиночке не получится.

Поэтому я решила, что для меня это — шанс поучаствовать в нашей общей политической кампании, которая должна разбудить народ. Я понимаю, что, возможно, не в этом году, возможно, в следующем — а может быть, даже осенью или зимой — мы должны будем собраться вместе и все это изменить. Я очень этого хочу.

- Вы участвуете в политической кампании вместе с «Европейской Беларусью». Многие политические силы, в том числе «Европейская Беларусь», на прошлых «выборах» были сторонниками активного бойкота. Что поменялось в этот раз и чем эта политическая кампания будет отличаться от предыдущей?

- Поменялась в первую очередь ситуация в стране. Нам всего лишь приходится менять свои подходы, стратегию и методы в зависимости от ситуации.

Три года назад невозможно было ничего, кроме активного бойкота: в 2016 году ситуация была совершенно иной. И во время прежней кампании я сама была одной из главных сторонниц бойкота.

На тот момент бойкот был единственно возможным методом, а сейчас уже — нет. Тем более, что далеко не все тогда поняли, что бойкот — это не то же самое, что игнор. Бойкот — это активная, массовая, протестная кампания, которая предполагает работу на улицах, сопротивление: сбор в городе вместо похода на избирательный участок или сбор возле участка с демонстрацией того, что людей много и они бойкотируют, не идут внутрь.

В любом случае, сегодняшняя ситуация без уличной активности в нашей стороны уже невозможна. И политическая кампания «Европейской Беларуси» — это та самая уличная активность, которая сегодня должна не прекращаться. Вплоть до самого изменения ситуации а нашей стране.

- Сегодня с 15.00 до 18.00 возле Тракторного завода в Минске будет проходить ваш пикет по сбору подписей. Что бы вы хотели сказать людям, которые, возможно, окажутся рядом?

- Я бы хотела сказать: сегодня в стране сложились те условия, когда мы все должны немножечко активизироваться. Хотя бы немножечко. Я не могу ничего требовать или призывать людей куда-то. Но по крайней мере, примите участие в политической кампании, поддержите нас.

Минимум — поставьте подпись. Максимум — вливайтесь в нашу команду. Мы этого очень ждем. Мы должны изменить ситуацию в стране.