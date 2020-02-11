О Грете Тунберг снимут документальный сериал 1 11.02.2020, 20:09

Фото: MICHAEL CAMPANELLA/GETTY IMAGES

Активистка уже согласилась участвовать в проекте.

Научный отдел BBC Studios снимет документальный сериал, посвященный 17-летней шведской экоактивистке Грете Тунберг.

Тунберг уже согласилась участвовать в проекте, который расскажет о ее путешествии по миру в рамках кампании, направленной на борьбу с изменениями климата, передает ВВС.

Сериал также расскажет о личных переживаниях девушки, связанных со взрослением, написанием речей и встречами с мировыми лидерами.

«Изменения климата – это, наверное, самый важный вопрос наших жизней, поэтому кажется очень своевременным создать авторитетный сериал, который исследует факты и науку за этим сложным предметом», - заявил исполнительный продюсер BBC Studios Роб Лиддел.

Грета Тунберг стала известна на весь мир после того, как стала пропускать школу пятницам, начиная с августа 2018 года для того, чтобы выходить на одиночные пикеты у здания шведского парламента, требуя принять меры по предотвращению глобального потепления. Вскоре к ее пятничным акциям присоединилась молодежь по всему миру, а Грету стали приглашать выступать в ООН, на Всемирном экономическом форуме и других международных мероприятиях высшего уровня. Недавно она выступила в Давосе.