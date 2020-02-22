«Если белорусские НПЗ достанутся РФ – это снимет все вопросы по нефти» 13 22.02.2020, 11:59

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Это и есть цена компенсации за налоговый маневр?

Эксперты высказывают мнения о причинах, подвигнувших Москву пойти на новые нефтяные переговоры с Минском. По словам политического обозревателя Александра Класковского, инициатива российских властей — это весьма зыбкий компромисс, который не решает проблемы. Кроме того, неизвестным остается то, чем готов поступиться в ответ официальный Минск.

«Салідарнасць» изучила свежие публикации на тему нефтяных заявлений Кремля и Лукашенко в российских СМИ.

Газета «Коммерсантъ» с осторожным оптимизмом отмечает, что «что в переговорах сторон явно наметился прогресс, благодаря которому поставки нефти в Беларусь могут начаться уже в марте».

При этом издание подчеркивает, что для Минска выгода от уступок Москвы в результате оказалась символической. Газета приводит мнение эксперта Дмитрия Маринченко из Fitch, который считает, что «премия к экспортному паритету в $2 на тонну — это величина на уровне статистической погрешности, всего $0,3 цента за баррель, и ни к какой значимой для Беларуси экономии она не приведет».

Газета «Известия» приводит мнения российских экспертов о причинах сговорчивости Кремля. В частности, руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев подчеркивает, что заявление Минска произошло после поездки главы компании «Роснефть» Игоря Сечина в Беларусь:

— Вполне вероятно, что он высказал заинтересованность российской стороны в приобретении белорусских НПЗ. Если они будут принадлежать нефтяным компаниям РФ — это снимет все вопросы по поставкам углеводородов, а Беларусь всегда будет обеспечена нефтепродуктами для внутреннего рынка.

Приобретением белорусских НПЗ, добавляет эксперт, Россия решает и вопрос конкуренции по нефтепродуктам на европейском рынке.

— В таком варианте компенсация Беларуси $300 млн — это небольшая плата за хорошие и выгодные перспективы для российской нефтяной отрасли, — пояснил собеседник «Известий».