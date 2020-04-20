Минфин США: Американская экономика восстановится через несколько месяцев 6 20.04.2020, 12:14

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Когда люди будут в безопасности — экономика пойдет вверх.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что американская экономика оправится от пандемии коронавируса через несколько месяцев.

Об этом он сказал в воскресенье в эфире канала CNN, передает "Голос Америки".

На вопрос ведущего, когда экономике удастся вернуться к "сильныv показателям", которые были в начале пандемии, глава Минфина США ответил:

"Я думаю, на это уйдет несколько месяцев, я однозначно не думаю, что это будут годы".

По его словам, восстановлению экономики будут способствовать увеличение количества тестов и разработка лекарств.

Мнучин добавил, что на Соединенные Штаты "ожидают невероятные прорывы" по тестированию и лекарствам, а на разработку вакцины пойдет "чуть больше времени".

При этом, он ожидает большой скачок экономики, когда люди будут чувствовать себя более комфортно из-за открытия бизнесов.