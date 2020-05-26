Дания построит два «энергетических острова» и будет экспортировать «зеленую» энергию 1 26.05.2020, 10:05

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Один появится в Северном море, а второй — в Балтийском.

Правительство Дании планирует построить два «энергетических острова»: это ветряные энергостанции в море, каждая из которых изначально будет производить 2 гигаватта электроэнергии в год, а через 5-7 лет после запуска – до 5 гигаватт, пишет «Европульс».

Вместе они будут вырабатывать больше электроэнергии, чем нужно всем жителям Дании, поэтому правительство планирует продавать излишки соседним странам.

Один из «островов» появится в Северном море, и произведенную там электроэнергию будут экспортировать в Нидерланды. В долгосрочной перспективе производительность острова могут увеличить до 10 гигаватт в год.

Второй остров будет возведен в Балтийском море, его излишки будут продавать Польше.

Часть лишнего электричества планируется использовать для получения водородного топлива из воды, для этого построят специальные установки прямо на «островах». Водородное топливо будут использовать для транспорта без выхлопов – от автомобилей до самолетов.

Строительство «энергетических островов» позволит Дании выполнить план по снижению выбросов парниковых газов к 2030 году на 70% по сравнению с уровнем 1990 года. Ранее в этом году Евросоюз принял на себя обязательство к тому же сроку снизить выбросы на 50-55% по сравнению с 1990 годом.